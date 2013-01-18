《即时观点8》中国去年四季度GDP增速明显回升,宏观政策料延续稳定

路透北京1月18日 - 中国国家统计局周五公布数据显示,2012年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,增速创13年来新低.不过,第四季度GDP同比增速明显回升至7.9%,环比增长2.0%,显现经济触底回升态势.

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主要数据:

--中国四季度GDP同比增长7.9%(路透调查中值为7.8%),环比增长2.0%

--中国2012年度国内生产总值(GDP)同比增长7.8%

--中国2012年度社会消费品零售总额同比增长14.3%

--中国2012年度规模以上工业增加值同比增长10.0%

--中国1-12月固定资产投资同比增长20.6%(路透调查中值为20.7%)

--中国12月社会消费品零售总额同比增长15.2%(路透调查中值为14.9%)

--中国12月规模以上工业增加值同比增长10.3%(路透调查中值为10.1%)

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以下为市场人士的评论:

--IHS GLOBAL INSIGHT资深分析师XIANFANG REN

第四季比我们预期的更强劲.7.9%是很强的水准.

我有一点点担心的数字是固定投资.全年同比增长20.6%,但1-11月是20.7%,所以这代表最后一个月有相当程度的恶化.

我们必须注意投资数据,特别是因为中国已经开始管控地方融资,所以这可能限制地方政府的筹资及投资.目前为止还只是讨论,但如果采取像2011年那样的大幅收紧,对经济成长的影响有可能很大.

--香港瑞银集团经济分析师 汪涛:

GDP非常强劲,比我预期的更强.是第四季出口跳增协助推升,当然国内投资也仍在复苏.

至于2013年,我们仍预期复苏势头将由国内经济带领,而非出口,我们仍预期成长率8%.

货币政策方面,政府已经表明要维持中性政策.当局也在扩大社会融资及收紧影子银行规范.我们认为政府应该会在今年考虑紧缩信贷,下半年有升息的风险.

--国海证券宏观及固收分析师 王维：

从数据上看,经济继续回升,宏观数据呈改善态势,其中GDP、工业增加值、消费略超市场预期,固定资产投资符合预期,工业增加值、投资环比状况符合季节性特征,房地产开发投资小幅回落,但趋势上有望继续提升,工业领域企稳态势得到确认.预计未来一段时期,整个经济将呈现低波动、低风险的特征.

结合昨天外围的数据来看,近期量化宽松实施背景状况有所变化,初请失业金人数减少、新屋开工数据猛增,我们谨慎判断未来随着国内经济的企稳和量化宽松逐渐退出前景下内外资金收益的对比,资金流出境内的现象初现衰竭态势,我们猜测外汇占款方面的数据将逐月增加,通胀水线短期内尚不会导致货币收缩,人民币将有望继续走强,全社会的资金状况将受益保持相对宽松,相对更看好风险资产的表现.

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇:

四季度回升符合预期,比我们预测的高0.2个百分点.消费大幅超出我们的预期,保持了8月来的上升势头,导致GDP比预期高些.总体印证了经济8月见底,9月缓慢回升的态势.

2013年经济将延续四季度开始的格局,告别衰退进入上升周期.我们的预期大概在8%左右.

从年度数据看,房地产投资维持了向上的趋势.房地产是国民经济的支柱行业,经济的回稳很大程度上取决于房地产的回稳,房地产过热也会加大经济过热的风险.若房地产过热,会在政策实施方面更为严格.

展望2013年,在年会报告中我们的表述是2013年将延续4季度的弱复苏格局,全年增长7.8%.站在目前的时点,由于消费和服务业更加稳定的表现,我们比以前更乐观,我们认为2013年经济增长有望达到8%以上.通货膨胀稳定将达到3%左右.由于经济增长压力的降低,以及央行对于逆回购常规化的表态,此前我们预期的稳定经济增长的两次降准、一次降息的可能性明显降低,现在倾向于不降.经济的季度走势和我们此前预期的一样,1-3季度向上,4季度由于过热压力的增加,国家主动降温,增长速度会有所回落.

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业:

数据略微好于预期,但是经济回暖的趋势是符合预期的.预计今年上半年仍会逐季回升.如果经济回升到8.2-8.3%附近,通胀又有所抬头,货币政策就可能转向中性.

房地产新开工数据的回暖逊于销售数据,也显示未来房地产数据会进一步回升.消费没有太大改观,但也不会再差到哪里去,未来经济回升的主要拉动力还要靠投资.

--中国国际经济交流中心 王军:

应该说四季度的数据比市场预期的稍好,进一步确认中国经济企稳回升的趋势,估计今年一二季度受补库存的因素影响会延续这种态势,稳增长的压力有所减小,但因增长的基础并不牢固,还须确保去年实施的稳增长的政策保持连续性.

不过,从政策调控的角度看,今年应该侧重在供给端的调整,即通过经济结构和推进改革,改变体制方面的制约,而不是只依靠扩大货币供应等政策来刺激经济,这样反而容易留下后遗症.

--华创证券研究所副所长 华中炜:

数据基本符合预期,平稳复苏的局面预计将持续.从微观数据看,房地产投资和销售回暖是经济企稳回升的重要支撑力量,这可以从12月经济恢复的最大亮点--消费零售的分项数据中看出来,其中增速最快的几个行业是家具、建材等.

目前情况看房价上行的趋势是必然的,但幅度应该不会过高.地产调控预计以房地产税等中长期手段的推进为主,短期内应该还是延续.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

经济整体运行和主要经济行为的运行表现都如市场预期的有好转.主要经济行为表现稳中向上的趋势特征明显:投资企稳回升,工业生产好转,消费平稳.中国经济运行的中期底部已探明.

考虑到价格压力和转型需要,未来货币政策仍将保持稳定,财政政策和促进民间经济活力将是未来宏观调控重点.

经济运行的良好趋势将对资本市场的当前好转趋势形成进一步推动.

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟:

四季度和全年经济增速和我们的预期完全一致,这表明经济企稳回升的预期变成现实,四季度增速在内外需均有所恢复的情况下,开始企稳回升.投资有所加快,特别是受政府启动大规模基建投资的拉动;而消费可能是"三驾马车"中唯一一驾全年都在加速的因素;出口全年对GDP的拉动可能是负贡献,但四季度有一定程度收窄.

四季度经济企稳回升的态势在2013年会维持下去,因为从三驾马车角度来判断,总的趋势都会比2012年要好一些.预计今年全年GDP增速在8.5%左右.具体来看,全年可能呈现中间高、两头稍微低一些,一季度估计能够到8%以上.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

从整体来看,实体经济处在稳步复苏过程中,伴随着去库存化的结束,工业生产连续上升.10月、11月经济恢复主要还是依靠政府的基建投资,到12月伴随着消费高增、外需改善、房地产相关投资和消费上升,民间部门需求回升对经济增长贡献上升.

由于经济复苏基础仍不牢固,政策方面"保增长"仍是重点.预计财政上半年仍然会加大支出,基建投资会继续上升.受到食品价格快速上涨的扰动,货币政策近期难以进一步大幅放松,将以中性为主,通过公开市场来保持流动性适度宽松.

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁:

从公布的数据看,消费和工业都继续回升,投资也相对平稳,验证中国经济继续保持企稳回升的态势,无论是GDP增幅抑或物价,去年的各项经济指标应该算超额完成.在政策力保稳增长的基调下,预计今年中国经济仍会维持这种态势,毕竟从中央经济工作会议的定调来看,今年要保持适度的社会融资规模,增加信贷,显示货币政策会出现稳中偏松的基调.

尽管12月物价有所反弹,但毕竟目前整体经济并不是强劲反弹,只是维持在企稳回升的平台上运行,因此物价大幅反弹的可能性并不大,也给货币政策提供了一定空间.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊：

从工业和消费数据来看,12月的经济景气度继续回升,这一点其实在前期出来的铁路货运量、粗钢产量等数据已有预示.GDP数据亦符合预期,单季增速出现明显回升.

数据确认了我们目前对经济的认识逻辑:2012年8月份之后,经济进入复苏期.按照我们的估算,本轮复苏将一直到今年的一季度末;之后随着主动补库存的出现以及"城镇化"建设的全面铺开,经济会有两个季度左右的繁荣期;直到三季度末之后通胀压力起来、经济进入滞胀期,政策将再度转为谨慎.所以在今年三季度之前,宏观面相对清晰,我们持相对乐观的判断.

**相关背景**

--中国国家发改委副主任张晓强表示,预计2013年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,消费者物价指数(CPI)同比涨3.5%左右.这也是中国政府官员首次公开预测2013年的经济增长和物价涨幅目标.

--中国2012年中央经济工作会议提出,2013年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.

--中国人民银行近日召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长,并着力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性.要处理好稳增长、调结构、控物价、防风险的关系,把握好货币政策调控的重点、力度和节奏.

--中国国务院发展研究中心发布报告称,中国经济目前或已告别了持续30多年的高速增长,进入到一个次高速增长阶段,并预计今年GDP(国内生产总值)同比增速仍将保持在8%左右.