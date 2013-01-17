中国债市: 宽资金推动利率互换续跌,关注明日经济数据发布

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透上海1月17日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四下移.宽裕的资金面,加上券商及外资行等交易型机构的积极介入,令利率互换难以脱离震荡下行态势.
交易员指出,明天将公布2012年四季度GDP(国内生产总值)等数据,其表现将影响利率互换中长端利率走向;而短端利率的下降空间则仍与资金面相关,流动性若支撑,短端亦还有下跌空间.
"全线都下跌了,资金面很松,交易机构也很活跃吧."上海一银行交易员称.
中国银行间市场今日七天期质押式回购加权利率一度意外大挫约50基点(bp),但因整体供求未有实质变化,随后回升至接近上日加权水平,至目前走势趋于平稳.隔夜和14天品种亦在上日加权价附近小幅盘整.
中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3000/3.4000 3.2660/3.3530 3.5120/3.6000 3.7120/3.8020 3.7050/4.0150
昨日 3.3400/3.4450 3.2930/3.3780 3.5590/3.6420 3.7770/3.8560 3.7780/4.0340
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变动 -0.0400/-0.0450 -0.0270/-0.0250 -0.0470/-0.0420 -0.0650/-0.0540 -0.0730/-0.0190
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 徐永; 审校 丁淑琴/张喜良)
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