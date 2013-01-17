中国债市: 宽资金推动利率互换续跌,关注明日经济数据发布

路透上海1月17日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四下移.宽裕的资金面,加上券商及外资行等交易型机构的积极介入,令利率互换难以脱离震荡下行态势.

交易员指出,明天将公布2012年四季度GDP(国内生产总值)等数据,其表现将影响利率互换中长端利率走向;而短端利率的下降空间则仍与资金面相关,流动性若支撑,短端亦还有下跌空间.

"全线都下跌了,资金面很松,交易机构也很活跃吧."上海一银行交易员称.

中国银行间市场今日七天期质押式回购加权利率一度意外大挫约50基点(bp),但因整体供求未有实质变化,随后回升至接近上日加权水平,至目前走势趋于平稳.隔夜和14天品种亦在上日加权价附近小幅盘整.

中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3000/3.4000 3.2660/3.3530 3.5120/3.6000 3.7120/3.8020 3.7050/4.0150

昨日 3.3400/3.4450 3.2930/3.3780 3.5590/3.6420 3.7770/3.8560 3.7780/4.0340

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变动 -0.0400/-0.0450 -0.0270/-0.0250 -0.0470/-0.0420 -0.0650/-0.0540 -0.0730/-0.0190

注: 以上数据均为按季度计算报价