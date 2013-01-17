中国铁路: 铁路将全方位走向市场,进一步实现铁道部职能转变--铁道部长

路透北京1月17日 - "铁老大"已成为中国体制改革的一个"老大难"问题.中国铁道部部长盛光祖周四称,2013年要大力实施运输组织改革,推动铁路全方位走向市场,同时要进一步实现铁道部职能转变.

"必须加快铁路改革步伐.按照政企分开、政资分开、政事 分开、政社分开的方向.加快转变铁道部职能,充分发挥铁路运输企业市场主体作用,"他在今日召开的全国铁路工作会议上称.

盛光祖指出,要加快转变铁道部职能,集中精力履行好政府监管、行业管理职能,强化对运输企业的规范、监督、 协调和指导;同时,充分发挥铁路局市场主体作用.

中国铁路部门一直以来既有政府监管职能,又有企业经营任务;既有盈利压力,又有公益性质.2012年铁路经营总收入完成9,752亿元人民币,同比增长15%.

路透上周援引两位来自官方的消息人士透露,中国新一届政府将启动大部制改革,而最先实行大部制改革的领域主要有大文化部,其次是实行大交通运输部;文化部的改革方案是将新闻出版总署和国家广电总局并入到文化部,大交通运输部是将铁道部并入到交通运输部.