中国铁路: 铁路将全方位走向市场,进一步实现铁道部职能转变--铁道部长

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透北京1月17日 - "铁老大"已成为中国体制改革的一个"老大难"问题.中国铁道部部长盛光祖周四称,2013年要大力实施运输组织改革,推动铁路全方位走向市场,同时要进一步实现铁道部职能转变.
"必须加快铁路改革步伐.按照政企分开、政资分开、政事 分开、政社分开的方向.加快转变铁道部职能,充分发挥铁路运输企业市场主体作用,"他在今日召开的全国铁路工作会议上称.
盛光祖指出,要加快转变铁道部职能,集中精力履行好政府监管、行业管理职能,强化对运输企业的规范、监督、 协调和指导;同时,充分发挥铁路局市场主体作用.
中国铁路部门一直以来既有政府监管职能,又有企业经营任务;既有盈利压力,又有公益性质.2012年铁路经营总收入完成9,752亿元人民币,同比增长15%.
路透上周援引两位来自官方的消息人士透露,中国新一届政府将启动大部制改革,而最先实行大部制改革的领域主要有大文化部,其次是实行大交通运输部;文化部的改革方案是将新闻出版总署和国家广电总局并入到文化部,大交通运输部是将铁道部并入到交通运输部.
业内人士提到,铁道部原本在2008年的大部制改革中就曾计划并入大交通部,但遭到时任铁道部部长刘志军的强力反对,其后随着刘志军因贪污腐败落马,以及2011年的"7.23"甬温动车追尾事故,社会各界对铁道部改革的呼声越来越高.(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。