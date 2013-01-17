更新版 1-中国汇市: 人民币收盘微升,静待宏观数据指引方向

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 人民币即期收盘微升
* 中间价连续第二天走弱
* 交投窄幅震荡,市场观望情绪浓
* 市场静待周五中国年度宏观数据指引方向 (更新收盘报价)
路透北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周四收盘微升,中间价则连续第二天走弱至一周低位.交易员称,市场仍是结汇为主,但总体还是很清淡,走势胶着,交投区间很窄,仅几十个点,市场观望情绪比较浓.
受中国进出口数据等宏观基本面回暖等因素影响,最近人民币/美元呈小幅升值态势,交易员认为,市场交投淡静估计将维持一段时间,目前市场关注周五中国年度宏观数据,以提供进一步指引.
"没什么大波动,还是以结汇为主,...不过即期可能不太涨得动,太清淡了,"上海一外资银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2160 6.2143 6.2193 6.2767 6.2745 6.2165
交易员并称,市场目前的方向性不是很明确,等着中国宏观数据进一步明朗给市场指引方向.不过现在境内美元价格处于历史低位水平,有实需的企业亦会适当购汇.
投资者现在将关注中国周五将公布的经济报告,其中有第四季国内生产总值(GDP)、12月工业生产、零售销售和房价.这些报告将提供关于中国经济体质的线索.
国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年12月人民币实际有效汇率指数为110.16,较11月环比略涨0.48%,创纪录新高,带动2012年全年人民币实际有效汇率涨幅达2.2%.
美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国国债为11,701亿美元 ,仍是美国国债的全球最大单一持有国.
东京汇市美元兑日圆周四小涨,此前媒体报导称,日本经济财政大臣表示他近期就日圆发表的讲话被错误解读.
以下为北京时间17:02,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2770/90 6.2830
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1868/92 6.1875
境内美元人民币一年期掉期 升水报1,050点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3210元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/张喜良)
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