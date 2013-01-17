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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 17:39 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月17日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人   注册金额 拟发规模  期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日 上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*中国化工集团 25       25      12     1/22簿记建档  进出口行    AAA       1/24   1/25
                                                    建设银行
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*山东商业集团 15       15      12     1/22簿记建档  兴业银行     AA+      1/23   1/24
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*巨石集团     14        7      12     1/22簿记建档  中信银行     AA       1/24   1/25
                                                 进出口行
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*山东王晁煤电  6        3      12     1/24簿记建档  光大银行     AA-      1/25   1/28
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*深圳桑达电子  4        2      12     1/24簿记建档  中信银行     AA-      1/28   1/29
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江苏国信资产  69       20       9     1/18簿记建档  兴业银行    AAA       1/21   1/22
管理集团
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石长铁路       2        2      12      1/18簿记建档  光大银行    AA       1/21   1/22
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中航机电      10       10      12      1/21簿记建档  中信银行   AAA       1/22   1/23
系统有限公司
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江苏奕淳集团   7.4      3.4    12     1/21簿记建档  华夏银行     AA-      1/23   1/24    
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中材股份      40       10      12     1/22簿记建档  北京银行    AAA       1/23   1/24
    
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广汇能源      20       10      12     1/22簿记建档  中信银行     AA       1/24   1/25
    
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江苏澄星实业  19        6      12     1/22簿记建档  浦发银行     AA       1/24   1/25
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林州重机       6        3      12     1/22簿记建档  招商银行      A+      1/23   1/24
                                         中信银行
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正海集团       6        2      12     1/22簿记建档  民生银行      A+      1/23   1/24
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京能清洁能源  18        9      12     1/23簿记建档  招商银行    AAA       1/24   1/25    
                                           交通银行
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青岛德锐投资   4        1      12     1/23簿记建档  农业银行      A+      1/25   1/28    
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级   起息日  上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日)   
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*大唐黑龙江   10        6       5    1/24簿记建档  兴业银行    AA     1/25    1/28
发电公司                                           国开行     (大唐集团提供担保)
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*杭州交投集团 10        4       5    1/24簿记建档  民生银行    AA     1/25    1/28
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广州水务      20       15       5    1/18簿记建档  浦发银行    AA+    1/21    1/22
投资集团    
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山东山水      18       18       3    1/18簿记建档  兴业银行    AA     1/21    1/22
水泥集团                                           招商银行
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杭州工业资产   8        8       5    1/18簿记建档  交通银行    AA     1/21    1/22
经营投资集团
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江西水利      20        8       5    1/18簿记建档  浦发银行    AA+    1/22    1/23
投资集团                                           中国银行
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江苏文峰集团  15        5       3    1/18簿记建档  民生银行    AA     1/22    1/23
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赣粤高速      25       10       7    1/21簿记建档  农业银行   AAA     1/23    1/24    
                                        招商银行
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方大炭素      12        6       3    1/22簿记建档  兴业银行    AA     1/23    1/24
    
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史丹利         8        2       3    1/22簿记建档  招商银行    AA     1/24    1/25
    
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中国南方电网  50       50       3    1/23簿记建档  国开行     AAA     1/24    1/25
                                                   中国银行
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江阴澄星实业   9        5       5    1/23簿记建档  浦发银行    AA     1/25    1/28
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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山东青岛     1.2       1.2     3    1/23簿记建档  恒丰银行     AAA       1/25    1/28 
中小企业    
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  债项评级    起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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暂无
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   注:*代表新增.(完)   
    

 (整理 曹巍浩; 审校 刘昕)

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