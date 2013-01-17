《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月17日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国化工集团 25 25 12 1/22簿记建档 进出口行 AAA 1/24 1/25 建设银行 ======================================================================================== *山东商业集团 15 15 12 1/22簿记建档 兴业银行 AA+ 1/23 1/24 ======================================================================================== *巨石集团 14 7 12 1/22簿记建档 中信银行 AA 1/24 1/25 进出口行 ======================================================================================== *山东王晁煤电 6 3 12 1/24簿记建档 光大银行 AA- 1/25 1/28 ======================================================================================== *深圳桑达电子 4 2 12 1/24簿记建档 中信银行 AA- 1/28 1/29 ======================================================================================== 江苏国信资产 69 20 9 1/18簿记建档 兴业银行 AAA 1/21 1/22 管理集团 ======================================================================================== 石长铁路 2 2 12 1/18簿记建档 光大银行 AA 1/21 1/22 ======================================================================================== 中航机电 10 10 12 1/21簿记建档 中信银行 AAA 1/22 1/23 系统有限公司 ======================================================================================== 江苏奕淳集团 7.4 3.4 12 1/21簿记建档 华夏银行 AA- 1/23 1/24 ======================================================================================== 中材股份 40 10 12 1/22簿记建档 北京银行 AAA 1/23 1/24 ======================================================================================== 广汇能源 20 10 12 1/22簿记建档 中信银行 AA 1/24 1/25 ======================================================================================== 江苏澄星实业 19 6 12 1/22簿记建档 浦发银行 AA 1/24 1/25 ======================================================================================== 林州重机 6 3 12 1/22簿记建档 招商银行 A+ 1/23 1/24 中信银行 ======================================================================================== 正海集团 6 2 12 1/22簿记建档 民生银行 A+ 1/23 1/24 ======================================================================================== 京能清洁能源 18 9 12 1/23簿记建档 招商银行 AAA 1/24 1/25 交通银行 ======================================================================================== 青岛德锐投资 4 1 12 1/23簿记建档 农业银行 A+ 1/25 1/28 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *大唐黑龙江 10 6 5 1/24簿记建档 兴业银行 AA 1/25 1/28 发电公司 国开行 (大唐集团提供担保) ========================================================================================= *杭州交投集团 10 4 5 1/24簿记建档 民生银行 AA 1/25 1/28 ========================================================================================= 广州水务 20 15 5 1/18簿记建档 浦发银行 AA+ 1/21 1/22 投资集团 ========================================================================================= 山东山水 18 18 3 1/18簿记建档 兴业银行 AA 1/21 1/22 水泥集团 招商银行 ========================================================================================= 杭州工业资产 8 8 5 1/18簿记建档 交通银行 AA 1/21 1/22 经营投资集团 ========================================================================================= 江西水利 20 8 5 1/18簿记建档 浦发银行 AA+ 1/22 1/23 投资集团 中国银行 ========================================================================================= 江苏文峰集团 15 5 3 1/18簿记建档 民生银行 AA 1/22 1/23 ========================================================================================= 赣粤高速 25 10 7 1/21簿记建档 农业银行 AAA 1/23 1/24 招商银行 ========================================================================================= 方大炭素 12 6 3 1/22簿记建档 兴业银行 AA 1/23 1/24 ========================================================================================= 史丹利 8 2 3 1/22簿记建档 招商银行 AA 1/24 1/25 ========================================================================================= 中国南方电网 50 50 3 1/23簿记建档 国开行 AAA 1/24 1/25 中国银行 ========================================================================================= 江阴澄星实业 9 5 5 1/23簿记建档 浦发银行 AA 1/25 1/28 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 山东青岛 1.2 1.2 3 1/23簿记建档 恒丰银行 AAA 1/25 1/28 中小企业 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ======================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 刘昕)