《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国化工集团 25 25 12 1/22簿记建档 进出口行 AAA 1/24 1/25 建设银行 ======================================================================================== *山东商业集团 15 15 12 1/22簿记建档 兴业银行 AA+ 1/23 1/24 ======================================================================================== *巨石集团 14 7 12 1/22簿记建档 中信银行 AA 1/24 1/25 进出口行 ======================================================================================== *山东王晁煤电 6 3 12 1/24簿记建档 光大银行 AA- 1/25 1/28 ======================================================================================== *深圳桑达电子 4 2 12 1/24簿记建档 中信银行 AA- 1/28 1/29 ======================================================================================== 江苏国信资产 69 20 9 1/18簿记建档 兴业银行 AAA 1/21 1/22 管理集团 ======================================================================================== 石长铁路 2 2 12 1/18簿记建档 光大银行 AA 1/21 1/22 ======================================================================================== 中航机电 10 10 12 1/21簿记建档 中信银行 AAA 1/22 1/23 系统有限公司 ======================================================================================== 江苏奕淳集团 7.4 3.4 12 1/21簿记建档 华夏银行 AA- 1/23 1/24 ======================================================================================== 中材股份 40 10 12 1/22簿记建档 北京银行 AAA 1/23 1/24 ======================================================================================== 广汇能源 20 10 12 1/22簿记建档 中信银行 AA 1/24 1/25 ======================================================================================== 江苏澄星实业 19 6 12 1/22簿记建档 浦发银行 AA 1/24 1/25 ======================================================================================== 林州重机 6 3 12 1/22簿记建档 招商银行 A+ 1/23 1/24 中信银行 ======================================================================================== 正海集团 6 2 12 1/22簿记建档 民生银行 A+ 1/23 1/24 ======================================================================================== 京能清洁能源 18 9 12 1/23簿记建档 招商银行 AAA 1/24 1/25 交通银行 ======================================================================================== 青岛德锐投资 4 1 12 1/23簿记建档 农业银行 A+ 1/25 1/28 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *大唐黑龙江 10 6 5 1/24簿记建档 兴业银行 AA 1/25 1/28 发电公司 国开行 (大唐集团提供担保) ========================================================================================= *杭州交投集团 10 4 5 1/24簿记建档 民生银行 AA 1/25 1/28 ========================================================================================= 广州水务 20 15 5 1/18簿记建档 浦发银行 AA+ 1/21 1/22 投资集团 ========================================================================================= 山东山水 18 18 3 1/18簿记建档 兴业银行 AA 1/21 1/22 水泥集团 招商银行 ========================================================================================= 杭州工业资产 8 8 5 1/18簿记建档 交通银行 AA 1/21 1/22 经营投资集团 ========================================================================================= 江西水利 20 8 5 1/18簿记建档 浦发银行 AA+ 1/22 1/23 投资集团 中国银行 ========================================================================================= 江苏文峰集团 15 5 3 1/18簿记建档 民生银行 AA 1/22 1/23 ========================================================================================= 赣粤高速 25 10 7 1/21簿记建档 农业银行 AAA 1/23 1/24 招商银行 ========================================================================================= 方大炭素 12 6 3 1/22簿记建档 兴业银行 AA 1/23 1/24 ========================================================================================= 史丹利 8 2 3 1/22簿记建档 招商银行 AA 1/24 1/25 ========================================================================================= 中国南方电网 50 50 3 1/23簿记建档 国开行 AAA 1/24 1/25 中国银行 ========================================================================================= 江阴澄星实业 9 5 5 1/23簿记建档 浦发银行 AA 1/25 1/28 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 山东青岛 1.2 1.2 3 1/23簿记建档 恒丰银行 AAA 1/25 1/28 中小企业 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ======================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 刘昕)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。