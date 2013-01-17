中国债市: 利率债收益率微跌,得益于资金面宽松及配置需求不弱

路透上海1月17日 - 中国银行间债市周四利率债收益率微跌.早盘资金利率意外出现大幅跳水,收益率随之回调.鉴于基本面因素并未进一步利空债市,且市场配置需求涌出,回调后的收益率水平得以保持.

交易员表示,对于中国经济企稳回升的预期在市场上发酵已久,除非明日公布的宏观数据波动较大,否则并不能进一步大幅度打压债市.在此阶段,资金环境和年初的配置需求反而成为主导收益率变动的力量.

"(收益率下行原因)去年年底冲存款的钱释放出来了,年初的配置需求就显得多起来了,加上今天的资金面也比较配合."北京一银行交易员称.

北京一基金交易员指出,自今年年初以来,在相对宽松的资金面扶植下,信用债收益率已出现明显下跌,而由于春节假期资金面存在紧张的可能,机构并不敢将信用债收益率报的过低.

中国银行间市场周四早盘七天期质押式回购加权利率一度意外大挫约50基点(bp),但因整体供求未有实质变化,随后回升至接近上日加权水平,至目前走势趋于平稳.隔夜和14天品种亦在上日加权价附近小幅盘整.

中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.

二级市场上,剩余期限约0.7506年的国债120019最新报价收益率 为2.7788%/2.7702%,上日尾盘为2.7999%/2.7779%.剩余期限9.96年的国债120015最新报价收益率 为3.5950%/3.5810%,上日末笔为3.6000%/3.5800%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.9943 2.7545