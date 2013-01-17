台湾债市: 指标公债持券集中度变化表

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北1月17日 - 根据台湾柜台买卖中心周四资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下: 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 五年 22% 33% 49% 前日交割后 22% 33% 52% 注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计. 2. C5: 该期公债持券前 5 大合计. 3. C10:该期公债持券前 10 大合计. 4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿) 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。