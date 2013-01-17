台湾已公布经济指标--2013/1/18

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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ˊ 经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 11月 +5.85% +4.84% r 1/23 -- 季调失业率 11月 4.27% 4.30% 1/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.61% +1.59% 2/5 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,031.69 4,009.56 2/5 -- 商品出口(y/y) 12月 +9.0% +0.9% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +1.6% +0.1% 2/7 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.26% +3.29% 1/25 -- 外销订单(y/y) 11月 +11.1% +2.6% 1/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 -- 国内生产总值(GDP) 第三季 +1.98% -0.12% r -- -- 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% -- -- 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。