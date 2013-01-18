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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 10:12 BJT

中国电力: 12月发电量4,327亿千瓦时,同比增7.6%--国家统计局

路透北京1月18日 - 中国国家统计局周五公布,中国去年12月发电量为4,327亿千瓦时,同比增加7.6%.

统计局并称,12月钢材产量为8,138万吨,同比增13.5%;原油加工量4,312万吨,同比增8.4%.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn) (发稿 李然; 审校 张喜良)
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