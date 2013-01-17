台湾货币市场: 1月18日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透台北1月18日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行存单到期3,816.65亿台币 --89甲7期公债付息31.25亿台币 紧缩因素: --央行料发行存单 ============================================================== (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期1兆(万亿)9,925.9亿台币 : 01/19 317.5亿 01/20 2,829亿 01/21 472.5亿 01/22 94亿 01/23 2,681.7亿 01/24 211亿 01/25 3,175.85亿 01/26 185亿 01/27 2,771.5亿 01/28 109.95亿 01/29 53亿 01/30 117亿 01/31 34亿 02/01 6,873.9亿 --公债还本付息47.6225亿台币: 01/20 101甲2期公债付息 13亿 01/21 98甲1期公债付息 7亿 01/22 88甲3期公债付息 14.1225亿 01/28 99甲2期公债付息 13.5亿 --月底军公教薪饷拨款. 紧缩因素: --1/21: "财102-1期"国库券发行,金额250亿台币,期限182天,18日标售. --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售. --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。