重温稿-台湾货币市场: 182天期国库券决标贴现率料在0.6%左右

路透台北1月17日 - 市场资金充裕且缺乏配置管道之下,台湾银行业和票券商交易人士周四表示,估计明天标售的182天期国库券决标贴现率可能接近0.6%左右,较上次同天期的0.618%再走低.

他们认为,1月提存期资金仍相当充裕,尤其是外商银行的资金还是相当多,而央行又没有适当的冲销管道,这将会使银行将资金多配置在国库券.

"我想(得标贴现率)大概还是会走低,最近烂头寸蛮多的,"一位外商银行交易员说.

部分交易人士提到,外商银抢标相关固定收益商品,有的会将美元的调度成本做比较;但前述外商银人士说,若是银行有过多头寸需要配置,那么就不会再考虑调度成本,利率走低的幅度会较大.

本期182天期国库券将于周五标售,21日发行,金额为250亿台币.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43 2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

注: * 表不足额发行 (完)

台湾货币市场相关报导 TW-MMT-CMN

台湾债券市场相关报导 TW-DBT-CMN