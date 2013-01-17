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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 17:43 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限    年利率    主体评级    发行时间      主承销商
           (亿元人民币) (年)
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*巩义国资      10         7     6.70%        AA-      1/18-1/22      宏源证券
投资经营公司         (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保)
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*赣州发展投资  15         7  前五年6.60%     AA       1/18-1/24      平安证券
控股集团            (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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商丘发展投资    7         7     6.60%        AA       1/15-1/18      宏源证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金;河南神火集团提供担保)
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抚州投资       12         7     6.78%        AA       1/16-1/18      国盛证券
发展集团             (第3-7年末每年偿还20%本金;以土地使用权抵押担保)                            
  
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温州开发区     10         7     6.49%        AA+      1/15-1/21      财通证券
国资经营公司         (第3-7年每年末偿还20%本金;温州交通运输集团提供担保)
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湘潭高新集团    8         7     6.90%        AA-      1/15-1/22      东方花旗证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保)
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宁波东部新城   15         7  簿记区间6.3%-7.3%  AA    1/21-1/22      中信建投
开发投资公司         (第3-7年每年末偿还20%本金)                      国开证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 刘昕)

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