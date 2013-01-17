《中国企业债发行日程表》--1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================== *巩义国资 10 7 6.70% AA- 1/18-1/22 宏源证券 投资经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== *赣州发展投资 15 7 前五年6.60% AA 1/18-1/24 平安证券 控股集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================== 商丘发展投资 7 7 6.60% AA 1/15-1/18 宏源证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;河南神火集团提供担保) ======================================================================================== 抚州投资 12 7 6.78% AA 1/16-1/18 国盛证券 发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金;以土地使用权抵押担保) ======================================================================================== 温州开发区 10 7 6.49% AA+ 1/15-1/21 财通证券 国资经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;温州交通运输集团提供担保) ======================================================================================== 湘潭高新集团 8 7 6.90% AA- 1/15-1/22 东方花旗证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 宁波东部新城 15 7 簿记区间6.3%-7.3% AA 1/21-1/22 中信建投 开发投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 刘昕)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。