更新版 1-台湾货币市场: 央行未积极冲销令资金充裕,银行下周起将回补积数

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 市场资金充裕
* 央行增加冲销力道并不大
* 银行称下周起开始回补积数 (新增拆款及超额准备最新数字)
记者 高洁如
路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周四仍位于低位.银行间资金需求不高,整体市场资金还是充裕,央行的冲销动作并不大,各银行多沉静等待下周领新钞之后再行动作.
交易人士表示,下周起台湾银行已密集的安排各银行提领新钞,为了面对即将来临的积数堆积,银行若有资金需求,倒也不急着本周回补,倾向等待下周以后再做处理.
"我是有缺一点,不过计划下周以后再来补(积数),"一位中型公营银行资调度人士称.
他并表示,预计下周起积数将开始明显累积,但银行的周转金水位也会偏低,为保险起见将在下周初即开始回补一些资金,免得偶有周转不灵的情况发生.
另一家大型银行指出,部分外商银行有些资金需求,不过无法确定能否持续下去.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日在0.386%.今日区间在0.295-0.42%,上日0.295-0.43%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同.
**短票利率向低位靠拢**
短票市场方面,票券商指出,今日市场的资金也还不少,利率稍稍向低位靠拢.
今日落点在农历年前的短票利率在0.72%,上日在0.72-0.73%,年后落点的短票利率在0.73-0.74%,上日在074-0.75%.
台湾央行今日共发行281.5亿台币存单,若相较存单到期金额230.5亿,存单发行余额增加51亿. 周五存单到期金额为3,816.65亿台币.
拆款中心资料 显示,周四超额准备为负147亿台币;累计超额准备为负2,012亿台币,加计前期1%的超额准备为负533亿台币.
**公债RP利率不变**
公债10天期附买回(RP)利率则持稳.今日有华航 109亿台币公司债交割,不过无法满足投信等客户的需求,公司债找券需求依旧强烈,券商也顺势要求资金落点延至农历年后,并以利率维持既有水准不变为诱因.
交易商表示,基于农历年关资金需求效应可能自下周开始出现,因此续做的公债与公司债RP利率基本上维持不变,但新做且资金落点在年前的案子,会部分微幅下调1个基点.
由于公司债券荒短期尚无解决之道,有证券商为满足需求,将到期不续做的额度拆成两三份给客户,以维系双方的业务关系.
"这样让大家都有券可以拿."一券商资金调度人士说.
另一券商交易员则称,根据过往经验,货币基金因农历年关遭赎回的额度偏少,因此投信较愿意接受跨过年关的安排.但银行操作则相对保守,下周起,银行端的操作料不致过于宽松.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80%,上日在0.80-0.81%,0.79%比例增加.(完) (集体采写 董永年; 审校 张喜良)
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