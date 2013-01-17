路透基点: 香格里拉亚洲有限公司贷款规模由2亿美元增至3.5亿

路透1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报道,酒店管理企业--香格里拉亚洲有限公司的五年期子弹式贷款由最初的2亿美元增加至3.5亿美元.有超过10家银行参贷.

马来亚银行和新加坡大华银行担任牵头行兼簿记行.

如先前报道,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点.对于承贷2,000万美元和1,000万美元的银行,将分别获得62.5个基点和50个基点的先付费用.

借款方为Shangri-La Asia Treasury Ltd.,其在2012年7月曾获得一笔10亿港元(1.29亿美元)的三年期子弹式贷款.该贷款支付的所有费用为205个基点,利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码180个基点.(完)