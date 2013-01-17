路透基点: 香格里拉亚洲有限公司贷款规模由2亿美元增至3.5亿

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报道,酒店管理企业--香格里拉亚洲有限公司的五年期子弹式贷款由最初的2亿美元增加至3.5亿美元.有超过10家银行参贷.
马来亚银行和新加坡大华银行担任牵头行兼簿记行.
如先前报道,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点.对于承贷2,000万美元和1,000万美元的银行,将分别获得62.5个基点和50个基点的先付费用.
借款方为Shangri-La Asia Treasury Ltd.,其在2012年7月曾获得一笔10亿港元(1.29亿美元)的三年期子弹式贷款.该贷款支付的所有费用为205个基点,利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码180个基点.(完)
(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。