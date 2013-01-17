重温稿-台湾货币市场: 央行未积极冲销令资金充裕,银行下周起将回补积数

* 市场资金充裕

* 央行增加冲销力道并不大

* 银行称下周起开始回补积数

记者 高洁如

路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周四仍位于低位.银行间资金需求不高,整体市场资金还是充裕,央行的冲销动作并不大,各银行多沉静等待下周领新钞之后再行动作.

交易人士表示,下周起台湾银行已密集的安排各银行提领新钞,为了面对即将来临的积数堆积,银行若有资金需求,倒也不急着本周回补,倾向等待下周以后再做处理.

"我是有缺一点,不过计划下周以后再来补(积数),"一位中型公营银行资调度人士称.

他并表示,预计下周起积数将开始明显累积,但银行的周转金水位也会偏低,为保险起见将在下周初即开始回补一些资金,免得偶有周转不灵的情况发生.

另一家大型银行指出,部分外商银行有些资金需求,不过无法确定能否持续下去.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日在0.386%.今日区间在0.295-0.42%,上日0.295-0.43%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同.

**短票利率向低位靠拢**

短票市场方面,票券商指出,今日市场的资金也还不少,利率稍稍向低位靠拢.

今日落点在农历年前的短票利率在0.72%,上日在0.72-0.73%,年后落点的短票利率在0.73-0.74%,上日在074-0.75%.

台湾央行今日共发行281.5亿台币存单,若相较存单到期金额230.5亿,存单发行余额增加51亿. 周五存单到期金额为3,816.65亿台币.

拆款中心资料 显示,周四超额准备为负147亿台币;累计超额准备为负2,012亿台币,加计前期1%的超额准备为负533亿台币.

**公债RP利率不变**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳.今日有华航 109亿台币公司债交割,不过无法满足投信等客户的需求,公司债找券需求依旧强烈,券商也顺势要求资金落点延至农历年后,并以利率维持既有水准不变为诱因.

交易商表示,基于农历年关资金需求效应可能自下周开始出现,因此续做的公债与公司债RP利率基本上维持不变,但新做且资金落点在年前的案子,会部分微幅下调1个基点.

由于公司债券荒短期尚无解决之道,有证券商为满足需求,将到期不续做的额度拆成两三份给客户,以维系双方的业务关系.

"这样让大家都有券可以拿."一券商资金调度人士说.

另一券商交易员则称,根据过往经验,货币基金因农历年关遭赎回的额度偏少,因此投信较愿意接受跨过年关的安排.但银行操作则相对保守,下周起,银行端的操作料不致过于宽松.