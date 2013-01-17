路透基点: 吉林高速敲定42.52亿元人民币贷款案,额度分配有调整

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,吉林高速公路股份有限公司42.52亿元人民币(6.84亿美元)12年期贷款案已经敲定,资金将用于长春-四平高速公路的改扩建.
额度分配有调整,因上海浦东发展银行退出此案.牵头行是中国银行吉林分行,承贷16亿元人民币.中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国招商银行和交通银行分别承贷10.52亿元、7亿元、6亿元和3亿元人民币.按照公司之前的宣布方案,上海浦东发展银行本来是承贷4亿元人民币.
协议在12月28日签署.
贷款将由该高速公路的收费权提供担保.如此前报导,这项贷款案的利率为中国人民银行(PBOC)基准利率的100%,在一年的宽限期过后,每半年还款一次.
吉林高速成立于2010年3月,已在上海证券交易所上市.根据公司网站,其系吉林省内唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司.网站还称,公司的核心资产是长春-四平高速公路.(完)
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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