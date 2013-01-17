路透基点: 吉林高速敲定42.52亿元人民币贷款案,额度分配有调整

路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,吉林高速公路股份有限公司42.52亿元人民币(6.84亿美元)12年期贷款案已经敲定,资金将用于长春-四平高速公路的改扩建.

额度分配有调整,因上海浦东发展银行退出此案.牵头行是中国银行吉林分行,承贷16亿元人民币.中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国招商银行和交通银行分别承贷10.52亿元、7亿元、6亿元和3亿元人民币.按照公司之前的宣布方案,上海浦东发展银行本来是承贷4亿元人民币.

协议在12月28日签署.

贷款将由该高速公路的收费权提供担保.如此前报导,这项贷款案的利率为中国人民银行(PBOC)基准利率的100%,在一年的宽限期过后,每半年还款一次.

吉林高速成立于2010年3月,已在上海证券交易所上市.根据公司网站,其系吉林省内唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司.网站还称,公司的核心资产是长春-四平高速公路.(完)