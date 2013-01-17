更新版 1-离岸人民币: 台北外汇经纪公司指人民币/美元SWAP开办无时间表

(新增台北外汇公司相关说法)

路透台北1月17日 - 针对近期将推出人民币/美元换汇商品(SWAP)的传闻,台湾最大外汇经纪公司--台北外汇公司周四表示,仅是处于计划阶段,没有时间表.

台北外汇公司内部人士强调,仅处于洽谈阶段,"我们只在预做准备,能不能过都还不知道."

路透稍早引述消息人士指出,因应台湾离岸人民币业务即将开办,台北外汇公司预计于近期推出人民币/美元换汇商品(SWAP),并评估适当时间向台湾央行提出申请.

其中一位了解情况的消息人士表示,该公司希望能于第一季季底前将相关作业准备完毕,并正式开放银行间客户交易该商品.

台湾央行官员接受路透询问时表示,只要人民币业务开放予台湾本地的外汇指定银行(DBU)启动后,经纪公司就可以向央行提出该项业务的申请,届时央行将会受理.

目前全球最大的离岸人民币中心--香港已有离岸人民币/美元SWAP 商品,台湾推出此业务后,除提供台湾本地银行就近将手上的人民币有效运用外,也将与香港形成竞争.

台北外汇经纪公司最大股东为外汇市场发展基金会,该公司具一定的官方色彩.

台湾央行上日表示,已召集15家外汇指定银行会商,并请其及早完成对内的人民币业务相关准备工作;这显示中银台北和中国人行的清算协议在近期即将签订后,人民币在台开办业务已箭在弦上. (完)