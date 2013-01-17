更新版 1-离岸人民币: 台北外汇经纪公司指人民币/美元SWAP开办无时间表

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(新增台北外汇公司相关说法)
路透台北1月17日 - 针对近期将推出人民币/美元换汇商品(SWAP)的传闻,台湾最大外汇经纪公司--台北外汇公司周四表示,仅是处于计划阶段,没有时间表.
台北外汇公司内部人士强调,仅处于洽谈阶段,"我们只在预做准备,能不能过都还不知道."
路透稍早引述消息人士指出,因应台湾离岸人民币业务即将开办,台北外汇公司预计于近期推出人民币/美元换汇商品(SWAP),并评估适当时间向台湾央行提出申请.
其中一位了解情况的消息人士表示,该公司希望能于第一季季底前将相关作业准备完毕,并正式开放银行间客户交易该商品.
台湾央行官员接受路透询问时表示,只要人民币业务开放予台湾本地的外汇指定银行(DBU)启动后,经纪公司就可以向央行提出该项业务的申请,届时央行将会受理.
目前全球最大的离岸人民币中心--香港已有离岸人民币/美元SWAP 商品,台湾推出此业务后,除提供台湾本地银行就近将手上的人民币有效运用外,也将与香港形成竞争.
台北外汇经纪公司最大股东为外汇市场发展基金会,该公司具一定的官方色彩.
台湾央行上日表示,已召集15家外汇指定银行会商,并请其及早完成对内的人民币业务相关准备工作;这显示中银台北和中国人行的清算协议在近期即将签订后,人民币在台开办业务已箭在弦上. (完)
(记者 林妙容/董永年; 审校 屈桂娟/张喜良)
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