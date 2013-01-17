银行观点: 中港股票投资回报较美元面值企业债券优厚--Coutts

路透香港1月17日 - 苏格兰皇家银行 的财富管理部门Coutts周四称,美元面值的中国企业债券收益率已跌至接近历史低位,相比之下股票的升值潜力吸引,预料资金会继续从债券换马至股票.

Coutts大中华区高级投资策略师蔡建国在记者会上称,现时美元面值的中国企业债券平均收益率为4.9%,接近历史低位,预期于2013年的总投资回报(包括收入和价格增值)将会远低于2012年的25%水平.

他预计,今年美元面值企业债仍可录得正回报,但会远低于去年水平,因发行量猛增.他并指出,"下半年中国可能面临通胀升温的压力,届时可能会有针对房地产价格上涨的收紧措施,带来投资风险."

香港美元债券市场2013年开年以来延续去年火爆演出,以高端房地产开发为主的世茂房地产 七年期美元债券最终以6.625%定价,为近期房地产行业发行利率最低.

而在投资级别债券,Coutts偏好中国国有企业和半主权级的债券,因可获得高于主权债券的收益率.

Coutts并预期,今年港股将继续受惠于中国经济加快增长以及市场流动性增加,估计恒生指数 的合理值为25,000点,较现水平约有7%上升空间.去年,恒生指数则录得23%升幅.

蔡建国称,相比起恒生指数,H股的潜力更佳,估计今年恒生国企指数 的合理值为14,000点,较现水平约有18%潜在升幅.而该行偏好银行、保险、地产和消费相关的汽车、零售、澳门博彩和科技行业.