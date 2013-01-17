银行观点: 中港股票投资回报较美元面值企业债券优厚--Coutts

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透香港1月17日 - 苏格兰皇家银行 的财富管理部门Coutts周四称,美元面值的中国企业债券收益率已跌至接近历史低位,相比之下股票的升值潜力吸引,预料资金会继续从债券换马至股票.
Coutts大中华区高级投资策略师蔡建国在记者会上称,现时美元面值的中国企业债券平均收益率为4.9%,接近历史低位,预期于2013年的总投资回报(包括收入和价格增值)将会远低于2012年的25%水平.
他预计,今年美元面值企业债仍可录得正回报,但会远低于去年水平,因发行量猛增.他并指出,"下半年中国可能面临通胀升温的压力,届时可能会有针对房地产价格上涨的收紧措施,带来投资风险."
香港美元债券市场2013年开年以来延续去年火爆演出,以高端房地产开发为主的世茂房地产 七年期美元债券最终以6.625%定价,为近期房地产行业发行利率最低.
而在投资级别债券,Coutts偏好中国国有企业和半主权级的债券,因可获得高于主权债券的收益率.
Coutts并预期,今年港股将继续受惠于中国经济加快增长以及市场流动性增加,估计恒生指数 的合理值为25,000点,较现水平约有7%上升空间.去年,恒生指数则录得23%升幅.
蔡建国称,相比起恒生指数,H股的潜力更佳,估计今年恒生国企指数 的合理值为14,000点,较现水平约有18%潜在升幅.而该行偏好银行、保险、地产和消费相关的汽车、零售、澳门博彩和科技行业.
他并指出,预期今年香港楼价有5%升幅,但他更加看好地产股的表现,因为随着地产开发商的获利提升,未来1-2年投资于地产股可获取更佳回报.(完) (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
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