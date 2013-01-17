东南亚股市: 泰国股市回弹,越南股市中止连涨走势

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 429.56 0.27 +0.06 +1.29 424.10 新加坡 3195.10 -13.40 -0.42 +0.88 3167.08 马来西亚 1681.09 -1.86 -0.11 -0.47 1688.95 泰国 1420.95 4.81 +0.34 +2.08 1391.93 印尼 4398.38 -12.58 -0.29 +1.89 4316.69 菲律宾 6072.18 24.66 +0.41 +4.46 5812.73 越南 456.76 -8.49 -1.82 +10.40 413.73 (完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。