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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 19:36 BJT

东南亚股市: 泰国股市回弹,越南股市中止连涨走势

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      429.56       0.27      +0.06      +1.29     424.10
 新加坡                                 3195.10     -13.40      -0.42      +0.88    3167.08
 马来西亚                               1681.09      -1.86      -0.11      -0.47    1688.95
 泰国                                   1420.95       4.81      +0.34      +2.08    1391.93
 印尼                                   4398.38     -12.58      -0.29      +1.89    4316.69
 菲律宾                                 6072.18      24.66      +0.41      +4.46    5812.73
 越南                                    456.76      -8.49      -1.82     +10.40     413.73
 (完)

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