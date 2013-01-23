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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 10:40 BJT

重发-表格: 美国1月10日止当周农作物出口销售报告--USDA

(重发以补上新闻直接提取代码)

路透华盛顿1月17日 - 美国农业部(USDA)周四公布1月10日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 536.1 38.5 574.6 566.5 38.5 19,846.5 20,542.2

大麦 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 122.7 82.7

玉米 393.3 0.0 393.3 414.3 0.0 13,162.1 25,752.7

高粱 0.0 15.2 15.2 0.0 15.2 913.7 548.9

大豆 1,608.8 180.0 1,788.8 1,653.3 180.0 32,700.0 25,544.5

豆粕 236.0 9.0 245.0 306.9 9.0 6,176.8 4,361.5

豆油 12.9 0.0 12.9 12.9 0.0 686.9 190.1

皮马棉 28.8 0.0 28.8 28.8 0.0 509.0 429.3

陆地棉 339.0 4.7 343.7 343.8 4.7 9,150.2 10,162.3

稻米 45.6 -7.2 38.4 48.9 0.0 1,975.0 1,729.4

浏览美国农业部报告全文,请点 ;相关中文新闻请点选.(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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