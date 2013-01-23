重发-表格: 美国1月10日止当周农作物出口销售报告--USDA

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
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路透华盛顿1月17日 - 美国农业部(USDA)周四公布1月10日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 536.1 38.5 574.6 566.5 38.5 19,846.5 20,542.2
大麦 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 122.7 82.7
玉米 393.3 0.0 393.3 414.3 0.0 13,162.1 25,752.7
高粱 0.0 15.2 15.2 0.0 15.2 913.7 548.9
大豆 1,608.8 180.0 1,788.8 1,653.3 180.0 32,700.0 25,544.5
豆粕 236.0 9.0 245.0 306.9 9.0 6,176.8 4,361.5
豆油 12.9 0.0 12.9 12.9 0.0 686.9 190.1
皮马棉 28.8 0.0 28.8 28.8 0.0 509.0 429.3
陆地棉 339.0 4.7 343.7 343.8 4.7 9,150.2 10,162.3
稻米 45.6 -7.2 38.4 48.9 0.0 1,975.0 1,729.4
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(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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