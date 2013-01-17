全球外汇市场1月18日主要消息

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透1月18日 - (除特别说明外,均为GMT时间)
1月17日(四)
2145 - 新西兰第四季消费者物价指数(CPI)
2350 - 日本资本流动数据
1月18日(五)
0430 - 日本11月工业生产修正值
0900 - 意大利11月工业订单与工业销售
0930 - 英国12月零售销售
1455 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数1月初值
1530 - 美国ECRI一周领先指标
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。