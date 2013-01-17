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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 06:25 BJT

全球外汇市场1月18日主要消息

路透1月18日 - (除特别说明外,均为GMT时间)

1月17日(四)

2145 - 新西兰第四季消费者物价指数(CPI)

2350 - 日本资本流动数据

1月18日(五)

0430 - 日本11月工业生产修正值

0900 - 意大利11月工业订单与工业销售

0930 - 英国12月零售销售

1455 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数1月初值

1530 - 美国ECRI一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)

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