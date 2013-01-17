日韩经济指标预测--1月18日-1月25日****

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透1月18日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月14日当周 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,982 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,789 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产修正值 11月 -- -1.7% 产能利用指数(较前月) 11月 -- +1.6% 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济数据公布 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 日本央行利率决定 -- -- 0-0.10% 1月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.1% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季初值 -- +1.5% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 负18 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差9,534 日本出口(较上年同期) -- -4.1% 日本进口(较上年同期) -- +0.8% 1月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年 12月 -0.2% 同期) 全国核心CPI(较上年同期) -0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -0.6% 东京地区CPI(较上年同期) -0.6% 1月25日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。