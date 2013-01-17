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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:    
    
                                                                               
 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 53.83       -0.51       -0.94     1944803
 搜狐                                 47.78       -1.02       -2.09      555663
 网易                                 44.00       +0.23       +0.53      746679
 百度                                108.43       -1.50       -1.36     3666479
 亚信科技                             10.83       +0.04       +0.37       74004
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         18.26       +0.46       +2.58     1891108
 联电                                  1.92       -0.05       -2.54     1509039
 日月光                                4.25       +0.02       +0.47      105480
 硅品精密                              5.24       +0.06       +1.06      697069
 和信超媒体                            1.00       -0.01       -0.99       26244
 友达                                  4.00       +0.00       +0.00      211359
 中华电信                             32.61       +0.01       +0.03       19334
 台湾国际航电                         39.61       -0.22       -0.55     1181298
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             56.23       -0.52       -0.92      259634
 中国联通                             16.93       +0.13       +0.77      208914
 中国电信                             57.17       +0.74       +1.31       48671
 中芯国际                              3.14       +0.07       +2.28      246037
 电讯盈科                              4.41       -0.05       -1.12        6478
 (完)

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