《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 53.83 -0.51 -0.94 1944803 搜狐 47.78 -1.02 -2.09 555663 网易 44.00 +0.23 +0.53 746679 百度 108.43 -1.50 -1.36 3666479 亚信科技 10.83 +0.04 +0.37 74004 台湾 台湾积体电路 18.26 +0.46 +2.58 1891108 联电 1.92 -0.05 -2.54 1509039 日月光 4.25 +0.02 +0.47 105480 硅品精密 5.24 +0.06 +1.06 697069 和信超媒体 1.00 -0.01 -0.99 26244 友达 4.00 +0.00 +0.00 211359 中华电信 32.61 +0.01 +0.03 19334 台湾国际航电 39.61 -0.22 -0.55 1181298 香港 中国移动 56.23 -0.52 -0.92 259634 中国联通 16.93 +0.13 +0.77 208914 中国电信 57.17 +0.74 +1.31 48671 中芯国际 3.14 +0.07 +2.28 246037 电讯盈科 4.41 -0.05 -1.12 6478 (完)