澳新经济指标预测--1月18日-1月25日****

路透1月18日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月14日当周 1月18日(五) 暂无重要经济指标公布. * 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济指标公布. 1月22日(二) 暂无重要经济指标公布. 1月23日（三） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +1.4% (较上年同期) -- +2.0% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.8% (较上年同期) -- +2.6% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.7% (较上年同期) -- +2.4% 澳洲消费者物价指数(CPI) -- 101.8 1月24日（四） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰净债务余额与GDP之比 截至11月的四个月 -- 27.1% 1月25日(五) 暂无重要经济指标公布.(完)