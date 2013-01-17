澳新经济指标预测--1月18日-1月25日****

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透1月18日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月14日当周 1月18日(五) 暂无重要经济指标公布. * 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济指标公布. 1月22日(二) 暂无重要经济指标公布. 1月23日（三） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +1.4% (较上年同期) -- +2.0% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.8% (较上年同期) -- +2.6% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.7% (较上年同期) -- +2.4% 澳洲消费者物价指数(CPI) -- 101.8 1月24日（四） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰净债务余额与GDP之比 截至11月的四个月 -- 27.1% 1月25日(五) 暂无重要经济指标公布.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。