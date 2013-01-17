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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 07:41 BJT

****澳新经济指标预测--1月18日-1月25日****

路透1月18日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    *  1月14日当周 

    1月18日(五)
    暂无重要经济指标公布.

    *  1月21日当周 

    1月21日(一)
    暂无重要经济指标公布.
    
    1月22日(二)
    暂无重要经济指标公布.
    
 1月23日（三）
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段      预估值       前值
 0030      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)         第四季          --      +1.4%
                               (较上年同期)                        --      +2.0%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                             --      +0.8%
                            (较上年同期)                           --      +2.6%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                             --      +0.7%
                            (较上年同期)                           --      +2.4%
           澳洲消费者物价指数(CPI)                                 --      101.8
                                                                       
 
 1月24日（四）
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值         前值
 2100      新西兰净债务余额与GDP之比     截至11月的四个月         --        27.1%
    
    1月25日(五)
    暂无重要经济指标公布.(完)

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