版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 08:07 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月18日-1月25日****

路透1月18日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
      
  * 1月14日当周 
    
 1月18日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段     预估值       前值
 1330     加拿大制造业销售(较上月)                       11月      +1.0%      -1.4%
 1455     美国路透/密西根大学消费者信心指数           1月初值       75.0       72.9
                               现况指数                             88.0       87.0
                               预期指数                             65.2       63.8
 1530     美国ECRI一周领先指标                    1月11日当周         --      128.3
 
    * 1月21日当周
 
    1月21日(一)
    暂无重要经济数据.
        
 1月22日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段     预估值       前值
 1330     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数             12月         --       0.10
 1330     加拿大零售销售(较上月)                         11月         --      +0.7%
               扣除汽车的零售销售                                     --      +0.5%
 1500     美国成屋销售(万户)                             12月        510        504
 1500     美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数            1月         --          5
 
 1月23日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                       1月18日当周         --       836.5
             再融资指数                                              --     4,563.7
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)        1月19日当周         --       -0.6%
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)      1月19日当周         --       +1.9%
 1400     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较           11月         --       +0.5%
          上月)                                                          
 1500     加拿大央行利率决议                              --       1.0%        1.0%
  
 1月24日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)           1月19日当周         --        33.5
          初请失业金人数四周均值(万人)           1月19日当周         --      35.925
          续请失业金人数(万人)                   1月12日当周         --       321.4
 1500     美国领先指标                                  12月      +0.3%       -0.2%
 1600     美国堪萨斯城联储制造业综合指数                 1月         --         负2
 2300     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出          12月         --        0.79
          货比                                                           
 
    
 1月25日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值        前值
 1330     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             12月         --       -0.2%
                             (较上年同期)                            --       +0.8%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                  --        持平
                         (较上年同期)                                --       +1.2%
 1500     美国新屋销售年率(万户)                        12月       38.5        37.7
 1530     美国ECRI一周领先指标                   1月18日当周         --          --
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐