美国与加拿大经济指标预测--1月18日-1月25日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月18日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月14日当周 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大制造业销售(较上月) 11月 +1.0% -1.4% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 75.0 72.9 现况指数 88.0 87.0 预期指数 65.2 63.8 1530 美国ECRI一周领先指标 1月11日当周 -- 128.3 * 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济数据. 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 0.10 1330 加拿大零售销售(较上月) 11月 -- +0.7% 扣除汽车的零售销售 -- +0.5% 1500 美国成屋销售(万户) 12月 510 504 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 5 1月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月18日当周 -- 836.5 再融资指数 -- 4,563.7 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月19日当周 -- -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月19日当周 -- +1.9% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较 11月 -- +0.5% 上月) 1500 加拿大央行利率决议 -- 1.0% 1.0% 1月24日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月19日当周 -- 33.5 初请失业金人数四周均值(万人) 1月19日当周 -- 35.925 续请失业金人数(万人) 1月12日当周 -- 321.4 1500 美国领先指标 12月 +0.3% -0.2% 1600 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 1月 -- 负2 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出 12月 -- 0.79 货比 1月25日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 38.5 37.7 1530 美国ECRI一周领先指标 1月18日当周 -- -- (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。