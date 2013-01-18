《中国报摘》--中国证券报1月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--据悉,2013年中国工商银行 、农行 、中行 、建行 四大银行信贷额度总规模接近3万亿元人民币,其中工行新增规模约9,000亿元,建行约8,400亿元,农行约7,000亿元,中行将低于5,000亿元.
* 其他:
--已披露去年四季报的博时、工银瑞信等基金公司等旗下基金仓位操作策略有所不同,增减仓均有出现.在今年经济及股市的判断上,多数基金表示乐观;行业方面,相对看好消费类股票及估值偏低的金融、地产股.
--跨境人民币贷款业务管理细则出台后,深圳前海管理局局长郑宏杰透露,争取前海地区产业准入目录和优惠目录尽快获批出台.跨境人民币贷款首批签约银行名单、前海土地管理方案、前海现代服务业综合试点项目等政策内容也争取近期公布.
--深圳证券交易所投资者教育中心文章称,截至去年末,沪深两市共有81只中小企业私募债完成发行,募集资金90.83亿元.
--接近监管层的权威人士指出,当前社会公众对影子银行的认识有一定误读.监管部门近期已经明确,商业银行正常的、常态化的表外业务,以及信托、融资租赁等业务,都在监管部门的有效监管之下,并非影子银行.
--多家房企近日公布2012年业绩报告,标杆房企业绩出现较大幅度增长,加上对2013年楼市的良好预期,不少房企调高2013年业绩目标.
--宜宾五粮液 步茅台 后尘,也陷入价格垄断风波.五粮液通过官网宣布,根据国家发改委、反垄断局以及四川省物价局检查情况,决定撤销五粮液营销督察处理通报,并依据反垄断法进行整改.
--深陷债务风波的超日太阳 称,因2012年四季度银行收贷、资产减值影响,其业绩出现大幅下滑,并将在年报后被*ST.另外,根据11超日债 受托管理人中信建投证券要求,公司将为上述债券补充提供担保.
--经济复苏、企业盈利恢复已成为当前市场共识,但产能过剩阴影挥之不去.消息人士透露,相关部门已开始对多个行业进行密集调研,年内预计会出台相关更强力的控制产能过剩的政策措施,包括提高准入门槛、推进落后产能的淘汰、推动企业兼并重组等.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。