《中国报摘》--中国证券报1月18日

* 头版头条:

--据悉,2013年中国工商银行 、农行 、中行 、建行 四大银行信贷额度总规模接近3万亿元人民币,其中工行新增规模约9,000亿元,建行约8,400亿元,农行约7,000亿元,中行将低于5,000亿元.

* 其他:

--已披露去年四季报的博时、工银瑞信等基金公司等旗下基金仓位操作策略有所不同,增减仓均有出现.在今年经济及股市的判断上,多数基金表示乐观;行业方面,相对看好消费类股票及估值偏低的金融、地产股.

--跨境人民币贷款业务管理细则出台后,深圳前海管理局局长郑宏杰透露,争取前海地区产业准入目录和优惠目录尽快获批出台.跨境人民币贷款首批签约银行名单、前海土地管理方案、前海现代服务业综合试点项目等政策内容也争取近期公布.

--深圳证券交易所投资者教育中心文章称,截至去年末,沪深两市共有81只中小企业私募债完成发行,募集资金90.83亿元.

--接近监管层的权威人士指出,当前社会公众对影子银行的认识有一定误读.监管部门近期已经明确,商业银行正常的、常态化的表外业务,以及信托、融资租赁等业务,都在监管部门的有效监管之下,并非影子银行.

--多家房企近日公布2012年业绩报告,标杆房企业绩出现较大幅度增长,加上对2013年楼市的良好预期,不少房企调高2013年业绩目标.

--宜宾五粮液 步茅台 后尘,也陷入价格垄断风波.五粮液通过官网宣布,根据国家发改委、反垄断局以及四川省物价局检查情况,决定撤销五粮液营销督察处理通报,并依据反垄断法进行整改.

--深陷债务风波的超日太阳 称,因2012年四季度银行收贷、资产减值影响,其业绩出现大幅下滑,并将在年报后被*ST.另外,根据11超日债 受托管理人中信建投证券要求,公司将为上述债券补充提供担保.