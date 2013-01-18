金砖国家: 1月17日股汇市收盘纵览

路透1月18日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月17日(周四)走势纵览. MSCI新兴市场指数 收高0.18%,报1,073.15点. 中国股市:沪综指继续收低逾1%,成交额亦现萎缩,昨日领涨的军工板块今日跌幅居前.分析师指出,本轮调整主要源自市场自身的技术需求,预计1月剩余日子中,大盘持续震荡整理概率较大.沪综指 收报2,284.909点,跌24.590点或1.06%.上海A股今日成交额1,029亿元人民币,上日为1,327亿元. 香港股市:内地股市周四自两天前所及的七个半月高点进一步回落,令香港市场承压,在中国周五公布一连串经济数据前,经济敏感类股引领跌势.恒生指数 收低0.1%报23,339.8,稍早曾测试图表阻力位位于19个半月高点的约23,500.该点位已阻碍涨势有两周多时间.恒生国企指数 下滑0.4%. 中国汇市:人民币兑美元即期 收盘微升,中间价则连续第二天走弱至一周低位.交易员称,市场仍是结汇为主,但总体还是很清淡,走势胶着,交投区间很窄,仅几十个点,市场观望情绪比较浓.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,050点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3210元. ======================================================================================== 印度股市:四个交易日来第三日上涨,国有石油公司的涨势引领大盘,此前印度政府允许这些公司设定柴油价格,尽管有关这一决定的具体细节尚不明朗.指标BSE指数 收高0.74%,或146.40点,报19,964.03点. 印度汇市:印度卢比走坚至逾一个月的最高位,因为印度政府部分放松柴油价格管制的举动,增强了财政赤字将逐步缩窄的预期.卢比/美元 收报54.3850/3950,上交易日收报54.69/70. ======================================================================================== 俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,585.440点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.94%至841.67点. 俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.38%至30.1945;卢布兑欧元 跌0.19%,报40.3825. ======================================================================================== 巴西股市:收高,此前巴西央行决定维持利率在纪录低位不变.银行类股的升势引领巴西主要股指上涨.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 连续第二日上涨,收高0.66%,报62,194.06点.日内稍早在62,000点处遭遇阻力.该指数收于1月7日以来的最高位. 巴西汇市:巴西雷亚尔/美元 上涨0.1%,报2.0405,处于年初以来交投的窄幅区间2.0-2.05内. ======================================================================================== 南非股市:五个交易日来首度上涨,尽管Anglo American Platinum 等矿业股及Mr Price 等零售类股的跌势令大盘涨幅受限.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.23%,报35,562.83点.综合指数 收升0.21%,报39,964.56点. 南非汇市:南非兰特/美元接近于上交易日所及的六周低位,受到劳工骚乱的拖累.1601 GMT,兰特/美元 报8.8166,较周三纽约收盘价8.8020下跌0.17%. (完) (编译 兰秀娟; 审校 于春红)