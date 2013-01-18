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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 08:27 BJT

亚洲橡胶: 指标东京期胶盘初涨逾3%,因日圆走软

路透东京1月18日 - 指标东京期胶<0#JRU:>周五盘初上涨逾3%,因日圆兑美元走软至两年半低位,同时原油价格上涨亦支撑期胶.

东京工业品交易所(TOCOM)6月期胶合约 一度升至每公斤315日圆,上涨3.1%.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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