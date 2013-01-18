《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月18日

路透香港1月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.752港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高84.79点或0.63%,报13,596.02点.强于预期的美国房屋开工和一周 初请失业金数据为股市带来上涨动力. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 208.920 0.46 19775 16.195 1.10 中国铝业 12.670 -1.71 102931 3.929 2.04 中国移动 56.230 -0.92 259634 87.179 0.61 中国人寿 51.170 0.24 130739 26.445 1.51 中石油 142.650 0.45 39581 11.058 1.27 中石化 117.020 0.07 35911 9.071 1.02 汇丰控股 55.360 1.06 258403 85.830 1.04 中电信 57.170 1.31 48671 4.432 1.18 中国联通 16.930 0.77 208914 13.124 1.58 兖州煤业 17.320 -1.87 126471 13.426 1.72 华能国际 35.940 1.67 40911 6.965 0.65 南方航空 28.180 -1.16 21822 4.369 0.90 东方航空 23.520 0.09 5410 1.823 -50.18 中芯国际 3.140 2.28 246037 0.487 0.38 ( 完) (整理 李珊珊)