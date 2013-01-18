中国金融: 监管层明确银行正常的理财、信托及融资租赁并非影子银行--报载

路透上海1月18日 - 接近中国监管层的权威人士指出,当前社会公众对影子银行的认识有一定误读.监管部门近期已经明确,商业银行正常的、常态化的表外业务,以及信托、融资租赁等业务,都在监管部门的有效监管之下,并非影子银行.

中国证券报周五援引该权威人士称,目前商业银行的整个业务,包括银行理财产品等都在完整的资产负债表里受到正常的业务监管.对于诸如地下钱庄、高利贷等违法的民间金融机构更不在监管部门定义的"影子银行"范畴之内.

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松此前指出,2011年4月金融稳定理事会发布的一份报告对影子银行的定义是:"游离于银行监管体系之外的",而目前银行整个业务在完整的资产负债表里受到正常的业务监管,表内表外业务都有风险评估,只不过表内业务转化为风险权重有一个转换系数.

另外,影子银行强调的高杠杆、显着的期限错配,在通常公众讨论的影子银行中多数是不具备的.杠杆方面,信托公司有严格的净资本约束、不能向银行贷款等约束条件,因此不具备杠杆经营的条件.从期限错配来说,理财资金的投向项目资产错配程度与传统的银行业务基本相当,并不具备大规模期限错配的特征,也不具备高杠杆利润的特征.

巴曙松并认为,在当前仍然主要依赖于银行贷款的间接融资模式主导的结构下,影子银行的资金绝大部分都流入了实体经济,一定程度填补了正规银行信贷无法满足的需求.为此,应该采取理性的态度,在风险控制和监管制度方面进行相应的跟进和完善,关键是银行资金不能够流入影子银行,加大它的杠杆扩张.

根据上海证券报报导,市场中估算影子银行的规模达到十多万亿元,甚至数十万亿元,就是将理财、信托,甚至承兑汇票等银行表外业务全部纳入其中.而按照金融稳定理事会测算,中国的影子银行规模仅为2.5万亿元,远低于市场预期.