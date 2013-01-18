台湾个股: 群创海外发行GDR募集5.04亿美元,订价12.98台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北1月18日 - 全球第三大面板制造商--群创 周四稍晚表示,已发行新股并完成募集5.04亿美元,约合146亿台币,每股订价12.98台币.
群创在台湾证券交易所发布的公告称,此次以发行全球存托凭证(global depository receipts, GDRs)的方式募集新股,共发行11.27亿新股,每股定价12.98台币(0.45美元),这价位较周四群创收盘价14.15台币为低,折价幅度约8.27%.
群创并表示,本次现金增资发行新股参与发行海外存托凭证发行后不到2小时 内即获得超额认购,显示国际投资人对公司展望深具信心,未来海外存托凭证将于卢森堡证券交易所挂牌.(完)
台湾证券交易所重大讯息公告请见(here) (记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。