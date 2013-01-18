台湾个股: 群创海外发行GDR募集5.04亿美元,订价12.98台币

路透台北1月18日 - 全球第三大面板制造商--群创 周四稍晚表示,已发行新股并完成募集5.04亿美元,约合146亿台币,每股订价12.98台币.

群创在台湾证券交易所发布的公告称,此次以发行全球存托凭证(global depository receipts, GDRs)的方式募集新股,共发行11.27亿新股,每股定价12.98台币(0.45美元),这价位较周四群创收盘价14.15台币为低,折价幅度约8.27%.

群创并表示,本次现金增资发行新股参与发行海外存托凭证发行后不到2小时 内即获得超额认购,显示国际投资人对公司展望深具信心,未来海外存托凭证将于卢森堡证券交易所挂牌.(完)

台湾证券交易所重大讯息公告请见(here) (记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)