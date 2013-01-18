《台湾报摘》--经济日报1月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--台积电 昨日公布去年每股纯益6.41台币,创新高,优于法人预期,估本季营收季减1.76%至3.28%,也比市场预期理想.但因近两季淡季不淡,基期垫高之下,第2季营运回升力道将略低于预估,全年仍乐观看待,预期营收将再写新高.
* 其他:
--金管会昨日公布2012年全体银行获利情况,净值报酬率(ROE)10.41%,资产报酬率(ROA)为0.68%,同步创下历史新高,ROE的上升也将拉高银行申请新设分行的门槛.
--中国移动 总裁李跃昨日来台,拉拢台湾TD-LTE产业供应链合作伙伴,预估今年中国移动TD-LTE的全球采购量将成长超过10倍.业者预估,今年大陆TD-LTE的全球终端采购量可望达到500万套.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。