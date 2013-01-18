《台湾报摘》--经济日报1月18日

--台积电 昨日公布去年每股纯益6.41台币,创新高,优于法人预期,估本季营收季减1.76%至3.28%,也比市场预期理想.但因近两季淡季不淡,基期垫高之下,第2季营运回升力道将略低于预估,全年仍乐观看待,预期营收将再写新高.