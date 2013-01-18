版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 08:43 BJT

《台湾报摘》--经济日报1月18日

* 头版头条:

--台积电 昨日公布去年每股纯益6.41台币,创新高,优于法人预期,估本季营收季减1.76%至3.28%,也比市场预期理想.但因近两季淡季不淡,基期垫高之下,第2季营运回升力道将略低于预估,全年仍乐观看待,预期营收将再写新高.

* 其他:

--金管会昨日公布2012年全体银行获利情况,净值报酬率(ROE)10.41%,资产报酬率(ROA)为0.68%,同步创下历史新高,ROE的上升也将拉高银行申请新设分行的门槛.

--中国移动 总裁李跃昨日来台,拉拢台湾TD-LTE产业供应链合作伙伴,预估今年中国移动TD-LTE的全球采购量将成长超过10倍.业者预估,今年大陆TD-LTE的全球终端采购量可望达到500万套.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐