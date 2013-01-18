奥巴马推出美国数十年来力度最强的禁枪计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月16日 - 美国总统奥巴马周三推出美国几十年来力度最高的推动禁枪努力，敦促国会通过攻击性武器禁令并对所有购枪者进行背景调查，以避免康州校园枪击惨案重演。

奥巴马意图通过行政与立法途径推行大规模枪支管控，以遏制枪支暴力行为，与国会中支持持枪派以及拥枪游说团体直接产生激烈冲突。拥枪派会强烈抵制这一行为，认为其侵犯了受宪法保护的公民持枪权利。

奥巴马是在周三白宫举行活动时推出这一控枪方案的，康州校园枪击案部分遇难者家属出席了这一活动。在去年12月14日发生在康涅狄格州桑迪·胡克小学(Sandy Hook Elementary School)的枪击事件中，共有20名一年级儿童以及6名成年人遇难。奥巴马称这一天是他担任总统以来最坏的一天。

“这件事我们不能再拖延了，”奥巴马称，承诺将使用“白宫所拥有的一切力量”来使禁枪令成为现实。“国会必须马上行动。”

就在奥巴马发表此演说的几小时前，美国步枪协会(National Rifle Association)投放广告攻击奥巴马是“伪君子”，批评其女儿享受特勤人员提供的持枪保护。白宫回应谴责此举“令人厌恶”。奥巴马推动控枪举措料将遭遇极大阻力。

奥巴马此前似乎不曾有意改变美国的枪支文化，而其第二任期开始前显示出极大决心要在这一最后任期内推行枪支管控。此外美国的举债上限、财政赤字、移民改革等问题也料将成为他与国会辩论的焦点。

奥巴马要求国会重新推行在2004年已经过期的攻击性武器销售禁令，并对每个购枪者进行刑事犯罪背景调查，关闭枪展销售渠道，并通过新的管理枪支非法交易的联邦法案。

奥巴马还宣布了23项无须国会批准的举措，包括完善现有系统以推行背景调查，取消联邦政府对枪支暴力的研究限制，为学校增配更多顾问以及提供更方便的心理健康服务等。奥巴马有意尽快实行这些举措。(完)