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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 09:09 BJT

航空产业: 波音向航空航天专业雇员协会(SPEEA)提供最佳及最终合约

路透1月17日 - 波音 向航空航天专业雇员协会(SPEEA)提供最佳及最终合约(BEST-AND-FINAL CONTRACT).(完)
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