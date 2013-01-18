《台湾报摘》--工商时报1月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--尽管中日紧张态势未解,但两国企业合作持续进行,日本经济新闻昨日报导,日本电视制造商夏普 计画今年内将位于南京的液晶显示器(LCD)电视机组装厂出售给联想 集团,并将负责电视研发和销售的大陆子公司转为与联想的合资公司,持股分别各半.
* 其他:
--台北美国商会会长余智敦(Alan T. Eusden)昨日表示,展望台湾未来五年景气,仅56%受访会员表示乐观,相较去年的70%,乐观程度已直线下滑,对台湾的国际竞争力发出警讯.
--台湾本届央行总裁任期将于2月25日届满,下一届央行总裁即将展开提名作业,据了解,迄今并未传出其他新人选,或改提他人的迹象,"九A"总裁彭淮南几乎确定续任,近日展开人事作业.
--力晶448.7亿台币纾困案过关及P3厂标售,将在本月底之前同步登场,据了解,截至昨日止,已召开董事会通过力晶纾困案的债权银行团成员所占总债权比重,已超过25%,本月底前将可望超过三分之二的绝对多数过关门槛.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。