《台湾报摘》--工商时报1月18日

* 头版头条:

--尽管中日紧张态势未解,但两国企业合作持续进行,日本经济新闻昨日报导,日本电视制造商夏普 计画今年内将位于南京的液晶显示器(LCD)电视机组装厂出售给联想 集团,并将负责电视研发和销售的大陆子公司转为与联想的合资公司,持股分别各半.

* 其他:

--台北美国商会会长余智敦(Alan T. Eusden)昨日表示,展望台湾未来五年景气,仅56%受访会员表示乐观,相较去年的70%,乐观程度已直线下滑,对台湾的国际竞争力发出警讯.

--台湾本届央行总裁任期将于2月25日届满,下一届央行总裁即将展开提名作业,据了解,迄今并未传出其他新人选,或改提他人的迹象,"九A"总裁彭淮南几乎确定续任,近日展开人事作业.

--力晶448.7亿台币纾困案过关及P3厂标售,将在本月底之前同步登场,据了解,截至昨日止,已召开董事会通过力晶纾困案的债权银行团成员所占总债权比重,已超过25%,本月底前将可望超过三分之二的绝对多数过关门槛.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.