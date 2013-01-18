美股业绩: 贝莱德第四季获利增长24%,受益于全球股市上涨

路透1月17日 - 全球最大的基金管理公司贝莱德 周四公布,第四季获利增长24%,受投资者对全球股市的信心上升所支撑.

贝莱德股价在纽约证交所跳涨4.7%至232.58美元的三年高位.其股价自去年11月中旬以来已上涨超过20%.

由于债券收益率接近历史低位,而股市却劲扬,投资者开始将资金投向股市,前几年他们一直青睐的是更为保守的固定收益产品.这一转变令贝莱德和其它基金公司受益,因为股票基金的费用通常比债券基金要高.基金公司的多数收入来自对客户收取的资产管理费.

贝莱德从全球股市强劲涨势中获得双重好处.MSCI明晟全球指数 去年第四季上涨了2.5%,去年全年涨幅为13.4%,贝莱德管理的资产价值因此增至3.8万亿(兆)美元的纪录水准,同时也吸引投资者将更多资金投入管理费更高的股票基金.

投资者总计向贝莱德的长期基金投入了470亿美元,包括流入股票基金的310亿美元,以及流入货币市场基金和短期产品的140亿美元.市场涨势使得贝莱德资产增值了620亿美元,该公司管理的总资产价值去年第四季较前季增长了3%,较上年同期增长8%.

分析师称,贝莱德公布的财报表明,即使像它那样的大型金融公司也能实现强劲成长.野村证券的分析师Glenn Schorr形容贝莱德的季度财报"相当不错",客户资金流入规模、营收和获利均超过分析师预期.