美股业绩: 贝莱德第四季获利增长24%,受益于全球股市上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月17日 - 全球最大的基金管理公司贝莱德 周四公布,第四季获利增长24%,受投资者对全球股市的信心上升所支撑.
贝莱德股价在纽约证交所跳涨4.7%至232.58美元的三年高位.其股价自去年11月中旬以来已上涨超过20%.
由于债券收益率接近历史低位,而股市却劲扬,投资者开始将资金投向股市,前几年他们一直青睐的是更为保守的固定收益产品.这一转变令贝莱德和其它基金公司受益,因为股票基金的费用通常比债券基金要高.基金公司的多数收入来自对客户收取的资产管理费.
贝莱德从全球股市强劲涨势中获得双重好处.MSCI明晟全球指数 去年第四季上涨了2.5%,去年全年涨幅为13.4%,贝莱德管理的资产价值因此增至3.8万亿(兆)美元的纪录水准,同时也吸引投资者将更多资金投入管理费更高的股票基金.
投资者总计向贝莱德的长期基金投入了470亿美元,包括流入股票基金的310亿美元,以及流入货币市场基金和短期产品的140亿美元.市场涨势使得贝莱德资产增值了620亿美元,该公司管理的总资产价值去年第四季较前季增长了3%,较上年同期增长8%.
分析师称,贝莱德公布的财报表明,即使像它那样的大型金融公司也能实现强劲成长.野村证券的分析师Glenn Schorr形容贝莱德的季度财报"相当不错",客户资金流入规模、营收和获利均超过分析师预期.
贝莱德第四季获利为6.9亿美元,合每股盈余(EPS)3.93美元,上年同期为5.55亿美元和3.05美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师对贝莱德不计某些项目的EPS预估均值为3.73美元,而实际数字为3.96美元.(完) (编译 白云; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。