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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 08:54 BJT

表格:外国投资者上周连续第九周买超日本股票

路透东京1月18日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示,上周外资连续第九周买超日本股票.而日本投资者在连续两周卖超外国债券之后转为买超.

1月12日止当周,外资买超2,338亿日圆的日本股票,之前一周为买超1,789亿日圆.

日本投资者买超3,913亿日圆外国债券,此前一周卖超3,968亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

1月6日-1月12日 +233.8 +139.0 +2,806.9

12月30日-1月5日 +178.9 -1.8 +458.1

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

1月6日-1月12日 -155.3 +391.3 -55.8

12月30日-1月5日 +6.8 -396.8 +21.2

注:r为修正值.(完) (编译 李爽; 审校 于春红)
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