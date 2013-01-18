表格:外国投资者上周连续第九周买超日本股票

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京1月18日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示,上周外资连续第九周买超日本股票.而日本投资者在连续两周卖超外国债券之后转为买超.
1月12日止当周,外资买超2,338亿日圆的日本股票,之前一周为买超1,789亿日圆.
日本投资者买超3,913亿日圆外国债券,此前一周卖超3,968亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
1月6日-1月12日 +233.8 +139.0 +2,806.9
12月30日-1月5日 +178.9 -1.8 +458.1
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
1月6日-1月12日 -155.3 +391.3 -55.8
12月30日-1月5日 +6.8 -396.8 +21.2
注:r为修正值.(完) (编译 李爽; 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。