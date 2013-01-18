《台湾重要政经日程》--1月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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===================今日重要政经消息=====================
1/18(五) --12:30 央行代财政部标售"财102-1期"国库券,金额250亿台币,期限182天期,21日发行.
==================近期重要政经消息======================
1/21(一) --16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.
1/22(二) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.
1/23(三) --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为升5.85%. --12:30 央行代财政部标售"102甲3期"公债400亿台币,年期为20年期,1月28日发行. --12:30 央行代财政部标售五年期102/2公债,金额400亿台币.
1/25(五) --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为年增3.26%.
2/5(二) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数,12月为+1.61%. --12:30 央行代财政部标售"102甲4期"公债400亿台币,年期为两年期,8日交割. --16:10 央行公布1月底外汇存底,12月底为4,031.69亿美元.
2/6(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-2期"国库券,数额200亿元,期限273天期,7日发行.
2/7 (四) --16:00 财政部公布1月进出口数据,上月出口金额年增9.0%.
2/11-2/15 --农历春节假期.
2/22(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。