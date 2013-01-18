台湾央行: 开放申购39、91和182天期存单,39天期利率0.87%

路透台北1月18日 - 台湾央行周五表示,开放39、91、182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,816.65亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:39天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.