中国个股: 超日太阳预计去年巨亏9亿-11亿元,正采取措施化解流动性风险

路透上海1月18日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 周五发布业绩预告修正公告,预计2012年净利润同比剧降1,543%-1,908%,全年料 巨亏9亿-11亿元人民币.而公司去年10月曾预估,当年将扭亏为盈. 公司并指出,正实施多项流动性风险化解方案,包括正与相关银行协商展期、续贷等事项 . 超日太阳刊登在深圳证券交易所的公告指出,2012年下半年,银行开展对公司的收贷,导 致四季度出货量远低于预期,经营状况的严重下滑导致公司2012年度正常经营损失达3.0-3.5 亿元,此外相关的资产减值损失合计约6.0-6.5亿元左右. 公司并称,针对公司目前面临的流动性风险,拟分别召集贷款银行和供应商召开债权人会 议,协调银行续贷、向供应商延期支付货款等事宜. 此外,公司计划加速应收账款的催收工作,尽最大努力快速回收账款;出让已具备变现条 件的海外电站,尽快回笼资金;根据未来经营方案采取瘦身策略,尽快处置境内非核心资产;转 变经营思路,自主生产和代工模式相结合. 公司将从以上几个方面采取有效措施回收资金,以确保支付公司债券等债务利息.同时有 效缓解目前资金紧张局面,恢复全面生产. 超日太阳公布的数据显示,目前公司有4.1亿元左右的银行借款逾期,正在与相关银行协 商展期、续贷等事项;另外有多家供应商、银行及其他债权人提起诉讼,公司正在与上述债权 方协商还款事项. 而目前超日九江、超日洛阳的生产线、卫雪太阳能组件生产线、本部电池片生产线处于 暂停生产状态,本部组件6条生产线中有2条生产线在正常生产,目前公司业务尚在运行. 超日太阳还与公司债券受托管理人中信建投证券签署相关协议,为2012年发行无担保公 司债券10亿元补充提供担保,作为担保的资产范围包括公司及子公司的部分应收账款、部分 不动产及机器设备. 陷入借款违约风波的中国上海超日太阳能科技股份有限公司 此前公告称,鹏 元资信评估公司将其主体长期信用等级由AA下调为AA-,评级展望维持负面;其发行的11超日 债 信用等级亦相应下调为AA-. 受欧债危机,以及美国和欧盟相继启动对中国光伏产品反倾销立案调查影响,中国光伏行 业在2012年步履维艰.此前江西赛维LDK 亦因偿债压力巨大,主体评级被下调至BBB+, 不过其发行的短期融资券还本付息有惊无险,已按期兑付. 超日太阳去年12月发布公告,称因拟披露重大事项,公司股票自2012年12月20日起停牌. 停牌前收报5.11元.(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)