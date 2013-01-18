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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 09:45 BJT

台湾热股: 台积电盘初升2.22%,此前公司公布第四季业绩

路透台北1月18日 - 台湾台积电 盘初一度上升2.22%,此前该公司公布稳健的第四季业绩..(完)
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