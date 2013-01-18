路透专访: 日本央行与政府就2%通胀目标基本达成一致--内阁官员

该委员会定期举行会议,而且日本央行总裁白川方明也会出席.该委员会有制订中长期经济和财政政策的法定权利.

西村为日本经济财政大臣甘利明的副手.甘利明有权参加日本央行政策制定会议.日本政府一直在向央行施压,以迫使其在抗击通缩方面做出更多努力.

消息人士告诉路透称,央行下周将考虑舍弃0.1%的短期利率下限,并承诺开放式购买资产,直至2%的通胀目标在望.

西村称,联合声明可能会于下周二公布.(完)