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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 09:14 BJT

中国公开市场: 央行将允许部分12家一级交易商按日上报逆回购需求--业内人士

路透上海1月18日 - 三位业内人士周五透露,中国央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求.

这意味着中国央行正式将公开市场逆回购,作为满足市场流动性的货币政策操作工具.

"这项新政策近日就会开始实施,意味着逆回购正式成为中国央行常态的货币政策操作工具."上述消息人士称.

目前暂未获得中国央行的及时评论.

目前公开市场上一级交易商一般于周一和周三上报本周需求,具体包括正/逆回购和央票,央行在周二和周四进行操作.

自2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购. (发稿 路透中文部 ； 审校 毕晓雯)
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