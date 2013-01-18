中国公开市场: 央行将允许部分12家一级交易商按日上报逆回购需求--业内人士

目前公开市场上一级交易商一般于周一和周三上报本周需求,具体包括正/逆回购和央票,央行在周二和周四进行操作.

自2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购. (发稿 路透中文部 ； 审校 毕晓雯)