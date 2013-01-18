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市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 09:08 BJT

美国基金: 1月16日当周货币市场基金减少151.9亿美元--ICI

路透1月17日 - 美国投资公司ICI周四公布,截至1月16日当周,美国货币市场共同基金总资产减少151.9亿美元,至2.701万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少57.3亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少64.0亿美元,免税基金减少30.7亿美元.

ICI称,1月16日当周面向散户的货币市场基金资产减少94.6亿美元至9,314.9亿美元.其中应税政府货币市场基金资产减少18.5亿美元至1,977.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少53.9亿美元至5,301.1亿美元,免税基金资产减少22.2亿美元至2,036.2亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少57.3亿美元至1.770万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少38.7亿美元至7,262.1亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少10.1亿美元至9,582.2亿美元.免税基金资产减少8.50亿美元至851.3亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.

参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)(完)
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