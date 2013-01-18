更新版 1-中国公开市场: 部分一级交易商可按日上报逆回购需求,逆回购将常态化保障流动性

* 央行允许12家公开市场一级交易商按日上报逆回购需求--消息人士

* 此意味着逆回购将作为常态工具,以满足机构流动性需求

* 资金宽松预期加强,IRS市场早盘率先下行 (新增更多评论)

路透上海1月18日 - 中国央行为更灵活调节市场流动性再出新招.据三位业内人士周五透露,央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求;此意味着央行开始尝试将逆回购作为常态工具,来满足市场的流动性需求.

"这项新政策近日就会开始实施,意味着逆回购正式成为中国央行常态的货币政策操作工具."上述消息人士称.

北京一家大型券商交易员称,这个是中国版的量化宽松(QE),央行改变了流动性管理的方式,减低了系统性风险发生的概率.

央行官员孙国峰此前在其《第一排:中国金融改革的近距离思考》一书中最早就给出了货币政策操作框架的思路.他提到,中央银行应研究建立存款准备金率制度下的结构性短缺的流动性管理框架.在此框架下,公开市场操作由吸收流动性转为通过债券交易日常投放流动性,以有效实现货币政策目标.

目前暂未获得中国央行的及时评论.

目前公开市场上一级交易商一般于周一和周三上报本周需求,具体包括正/逆回购和央票,央行在周二和周四进行操作.

**资金宽松预期加强**

毋庸置疑,此举将使市场的流动性得到更多保障,大大加强了资金宽松的预期.

"那以后资金面会非常宽裕,回购利率波动幅度不会特别大了."招商银行金融市场部分析师刘俊郁称.

在此消息激励下,中国人民币利率互换(IRS)曲线 周五已率先做出反应,"IRS有下,五年的已经下了大概7-8个点."上海一银行交易员称.