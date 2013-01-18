美国政经: 众议院共和党人考虑短期上调美国举债上限

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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奥巴马一直拒绝就债务上限问题展开谈判.共和党曾希望拿该问题作为要求白宫减支的筹码.Ryan去年竞选副总统失败,可能参加2016年总统选举.
共和党的方案或许会对三个日益临近的截止日期做实质性调整.目前该方案尚未定稿.
第一个截止日期是联邦举债能力达到上限的时候,或许在2月中旬到3月初之间的某个时点.若国会拒绝提高债务上限,就可能导致政府违约,进而冲击市场.
第二个截止日期是自动削减支出生效时间,已被推迟到3月1日.第三个截止日期是3月27日,届时国会必须批准用于政府机构及其项目的新融资计划.
Ryan没有具体说明短期内提高债务上限的时间框架.
奥巴马曾表示,债务上限没有协商余地,国会必须提高债务上限以确保进行应尽的支出.
Ryan没有威胁说,如果共和党对政府的减支要求得不到满足,就会将政府推到违约境地,而是表示共和党正考虑如何最好的利用手中筹码来降低赤字.(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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