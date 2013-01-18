香港金融: 政府设金融发展局及经发会,委多名中资机构代表任智囊

路透香港1月18日 - 香港政府宣布正式成立金融发展局及经济发展委员会,并委任了多名中资背景人士加入成为"智囊",金发局主席史美伦表示,内地企业占港股一半市值,交投亦有一半与内地企业有关,所以成员中有内地专业人士一点也不稀奇.

金融发展局其他成员包括财经事务及库务局局长和20名非官方人士,包括光大控股 首席执行官陈爽、中国国际金融有限公司总裁朱云来、前招商局集团主席秦晓、中国人寿保险(海外)股份总裁刘廷安、中银国际英国保诚资产管理董事长谢涌海等中资机构代表.

外资机构代表包括渣打 香港行政总裁洪丕正、贝莱德亚太区主席马凯博、摩根士丹利亚太区董事总经理兼联席执行官威廉思众(William Strong)、麦肯锡香港区总经理倪以理等

该局为一个高层次、跨界别的谘询组织,为业界提供平台,并就政府的政策提供意见和建议.

史美伦表示,金融发展局的成员有外籍和内地背景,反映是香港作为国际金融中心,是个非常国际化的市场.现在内地企业占港股一半市值,交投亦有一半与内地企业有关,所以成员中有内地专业人士一点也不稀奇.

此外,政府同时宣布成立经济发展委员会及其辖下的四个工作小组,深入研究四大产业包括航运业、会展及旅游业、制造、高新科技及文化创意产业,及专业服务业.