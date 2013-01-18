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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 09:51 BJT

芝加哥期市:大豆上涨,料创近五个月最大周度涨幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 785.25 4.00 +0.51% +0.03% 787.94 63

CBOT玉米 726.50 2.00 +0.28% -0.65% 710.77 67

CBOT大豆 1435.00 4.75 +0.33% -0.10% 1427.85 54

CBOT稻米 $15.23 -$0.02 -0.10% +2.53% $15.16 63

美国原油 $95.20 -$0.29 -0.30% +1.02% $90.59 73

汇率

欧元/美元 $1.337 $0.000 +0.00% +0.64%

美元/澳元 1.055 0.000 +0.04% -0.22%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪; 审校 程琳)
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