港报财经评论：炒两会概念，国策股热爆--经济日报3月7日

炒两会概念，国策股热爆/ 林瑞芬

道指周二创历史新高，带动港股昨回升，收22,777，升1%；大市成交额732亿港元。恒指100天线近22,450暂有支持，22,500-23,000或呈短暂上落，等候意局及A股业绩发展确定调整浪底是否已筑。美股如此勇；欧股似乎无被意大利政局不明震伤；日经225指数昨又挑战4年半以来高位，收报11,932，升2.13%。说穿是钱作怪！三大央行之量宽行动一日未喊停，钱多多之时，自然又会手多多投入股市！

美股率先创次贷危机爆发以来高点，可能反映二方面：一是折射全球资金面充裕，尤其美联储局资产负债表扩大对股市释放的动力。二来，由于道指成分股大多为环球业务性股份，此反映投资者满足全球经济面现状及展望。市场就此论点实并无定论，但后市由此两点主导之区分发展可以很不同，如属前者，那联储局将来决定量宽放缓甚至暂停将是终结美股升势的最强风向标。那对当前由剩余资金盲目推动的升势当保持警惕。相反，如属后者，那联储局决定终缓量宽，背后含义预示经济好转形势较佳，属积极之讯号，美股可以不因此而受重挫。图表派来讲，认势为主现逐浪顶顺势，只有一日失守中期上升轨近13,000才言转势，道指周二收14,253；不然，不信升势都不会手多多造淡。

港股来讲，近月跟A股走多于跟美股走，不然，恒指已在24,000上。主导港股关键还是要紧贴A股走势。不然，容易陷入先升后回之陷阱。试想若前晚美股若升，港股高开，但遇A股回，港股就有大可能先高后低。目前上证仍处整固势头，要确认摆脱，至少要上证重上2,450，那恒指才有把握突破23,000，再冲24,000甚至更高。中国内地股市相对仍然受中国政策之影响，两会期陷政策市，难大挟升，但也可以维稳，近日在打压楼市，内房股内银股暂不能当领头羊，支持则在60天线见筑。造就一众国策主题股让炒家对号入座。两会期间，不少行业政策主管发言，确对相关股份有推动作用，不得不信时势造英雄，国策造就近月强势股炒股定律。例如工信部部长苗圩预计，中国内地今年有望发放4G牌照。一众电讯设备股份抽升，中兴通讯 、京信通信 、晨讯 等涨9-11%不等。又有中国内地媒体引述交通运输部部长指，航运企业现在需要慢慢调整，为此国家已推出一些政策扶持，中海集运 、中海发展 及中国远洋 昨涨4.2%-4.9%不等。总之跟国策，投资者就有对策。内房股跌势稍定，已筑恐慌高峰的低位，但需时横行上落整固一番。策略上，博反弹就不宜太勇！(B05)

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盈利增速降，内银宜观望/ 余少文

大市反弹，日前急跌的阴霾又消散！不过，银监会前官员指中国银行业高利润增速下降是正常，尽管内银股集资压力在政策帮助下见缓和，惟今年盈利增速可能降至单位数，会成为股价以及大市反弹的阻力。中国内地股市继续反弹，以及外围向好，支撑国企指数昨日升189点或1.7%，收11,359点，成交额回升至162亿港元，由内银股主导升势，四大行升幅超过2%；而红筹指数在内房股反弹带动下亦回升，惟动力不及国指，全日升44点或1%，收4,498点，成交额68亿港元。虽然内银股反弹，但银监会前主席刘明康表示中国商业银行的整体利润水平还比较高，因此高利润增速下降回归是正常的，反映中国内地银行业去年盈利的增速会放缓。

根据银监会资料显示，中国内地商业银行去年净利润为12,386亿元人民币，同比增长18%，较2011年的36%增速减少一半，或如刘明康所指高利润增速下降是正常，但担心是增长显着放缓会影响内银股股价表现，并且拖累国指回升力度。实际上，香港上市的九行，2011年合计盈利增长为28%，去年首三季合计盈利平均增长回落至15%，升幅最大是民生银行 的35%，然后是重庆农村银行 和招商银行 的26%和23%，都是一些三、四线银行，可预见内银股去年全年盈利增速会持续下降。而按彭博预测数据计算，九行在2013年的情况更为严峻，因为预期今年合计盈利平均增长不足5%，预期增长最多的重农行，增速都只是9.1%而已。

若然内银股盈利增速大幅降至单位数，内银股处于单位数PE算是合理，彭博预测数字显示九行2013年预测PE由5倍至7倍不等，届时只能靠股息来吸引股民，但2013年预测息率介乎3.5厘至5.6厘，平均预测息率约4.7厘，吸引力只是一般，故作为指数成分股比重最大的行业，在增长欠奉以及股息吸引力不足等困扰下，股价大升有一定难度，自会阻碍大市回升势头。尽管银监会现主席尚福林表示正研究并深入分析贷存比政策，或用其他管理方式来取代，惟目前触发贷存比红线的商业银行很小，主要是一些存款来源不大稳定的小型商业银行。认为银监会即使放缓贷存比，不代表各大银行可以大量放贷，因为中国作为有社会主义特色的市场经济发展，中国仍会透过各种方式来限制放贷，如早前新增贷款过多而传出中国即时限制银行放贷，所以除非中国放松监管，否则贷存比是否放松，对内银股新增贷款增减影响有限。(B06)