中国金融: 四大行今年贷款规模近3万亿,工农建均有增长中行低于5,000亿

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海1月18日 - 中国证券报周五报导称,2013年工商银行 新增贷款规模约为9,000亿元人民币、农行 约为7,000亿元、中行 将低于5,000亿元、建行 约为8,400亿元.
中证报援引业内人士称,受未来货币政策环境影响,各银行息差不会出现大幅波动,贷款投放能力和资产质量控制水平将成拉开银行业绩的主要因素.由于存贷比即将"碰线",中行2013年信贷投放能力受到较大制约,或影响其盈利能力.
该人士并指出,工行今年新增贷款额度在9,000亿元左右,较去年的8,600亿元增长4%左右,稳定而庞大的存款令其信贷投放相对从容.
另据中证报报导,央行核准建行2013年的信贷规模在8,400亿元左右,其中1,100亿元为外币贷款,7,300亿元为人民币贷款,信贷增速约为11.2%.
农行今年信贷额度大约为7,000亿元,较去年增长约8%."不过由于农行部分涉农贷款中有一些鼓励政策,所以央行在进行相关参数调整后,今年农行的信贷可能会更高一些."农行内部人士称.
从去年信贷实际投放的情况看，工、农、建基本完成了年初的既定目标,只有中行4,300亿元的全年信贷大大低于市场预期.业内人士称,由于贷存比的限制,去年中行贷款增长乏力.
他并称,"经过估算,去年末中行的贷存比大约在72%-73%之间,距离监管机构指定的75%的贷存比红线仅一线之遥.这预示未来中行贷款增长将完全看存款的脸色."
业内人士表示,商业银行目前最主要的收入来源仍是净利息收入,当存贷比制约中行的放贷能力时,相信今年中行的盈利增长将受到影响.
初步估算,中、农、工、建2013年信贷投放规模接近3万亿元.分析人士认为,在今年一系列监管新规实施、资本金压力与风险拨备压力逐步增加的背景下,包括国有银行与股份制银行在内,信贷额度只会稳步增长,可能不会像2009年一样突然往上攀升.
而理财产品风险相继暴露导致银监会更为严厉地对银行表外融资进行风险排查.这将在一定程度上限制去年以来大幅扩张的表外信贷规模.分析人士并指出,2013年总体信贷规模将适当放松,但控制风险将成为监管层的重点.
1月前两周,四大行新增贷款达2,700亿元人民币左右,超去年12月全月投放量.业内人士表示,从目前投放情况看,1月银行业新增贷款突破1万亿元的可能性非常大.(完) (发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)
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